С около 1% по-висока избирателна активност в Русенско към 11 часа

Технически проблем в едно от електронните устройства за гласуване белязаха началото на изборния ден и в русенско. От областната администрация съобщават, че става въпрос за проблем в захранаващия кабел на машина в една от избирателните секции извън Русе. По-висока ли е избирателната активност до момента в сравнение със същия период преди седмица и как протича денят на вота в областта?

Около 1% по-висока избирателна активност отчитат в Русенско към 11 часа на днешния балотаж за президент и вицепрезидент спрямо изборния ден миналата неделя. Правото си на глас са упражнили 7.41% или 14 491 души от малко над 195 хиляди избиратели в района.

В три общини – Русе, Бяла и Иваново, се е наложило да бъдат заменени около 10 членове на секционни избирателни комисии заради неявяване.

Първите избиратели пристигнаха пред секциите минути преди 7 часа, но се наложи да изчакат официалното начало на гласуването.

За проблем в едно от електронните устройства съобщават от областната администрация в Русе. След проверка от техник на място се оказало, че проблемът е в удължителя на машината и вече е отстранен.

Всичките 335 секционни избирателни комисии в областта отвориха врати навреме.

Гражданите коментираха какво ги мотивира да отидат до урните и какви са очакванията им от днешния изборен ден.