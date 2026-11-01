С около 1% по-висока избирателна активност в Русенско към 11 часа
Технически проблем в едно от електронните устройства за гласуване белязаха началото на изборния ден и в русенско. От областната администрация съобщават, че става въпрос за проблем в захранаващия кабел на машина в една от избирателните секции извън Русе. По-висока ли е избирателната активност до момента в сравнение със същия период преди седмица и как протича денят на вота в областта?
Около 1% по-висока избирателна активност отчитат в Русенско към 11 часа на днешния балотаж за президент и вицепрезидент спрямо изборния ден миналата неделя. Правото си на глас са упражнили 7.41% или 14 491 души от малко над 195 хиляди избиратели в района.
В три общини – Русе, Бяла и Иваново, се е наложило да бъдат заменени около 10 членове на секционни избирателни комисии заради неявяване.
Първите избиратели пристигнаха пред секциите минути преди 7 часа, но се наложи да изчакат официалното начало на гласуването.
За проблем в едно от електронните устройства съобщават от областната администрация в Русе. След проверка от техник на място се оказало, че проблемът е в удължителя на машината и вече е отстранен.
Всичките 335 секционни избирателни комисии в областта отвориха врати навреме.
Гражданите коментираха какво ги мотивира да отидат до урните и какви са очакванията им от днешния изборен ден.
" БНТ: За какво гласувате вие?
За да може децата ми, внуците и правнуците ми още да са по-добре."
Гласувам, защото после, като не гласуваш, нямаш право да се оплакваш. Това е най-големият проблем. Всички се оплакват, обаче накрая виждаме 20%, 30%."
"Не върви някак си. Млади пенсионери работят, а младежите не работят."
"БНТ: Какъв трябва да е президентът днес според вас?
Знаещ, можещ, силен."
"Съветвам всички да излязат да гласуват. Това е единственят начин да покажем, че сме българи."