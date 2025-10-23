БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
С отделни масови прояви управляващи и опозиция в Унгария отбелязаха националния празник

И двата лагера мобилизират привържениците си 6 месеца преди парламентарните избори, очертаващи се като много оспорвани

Унгария
С отделни масови прояви управляващи и опозиция в Унгария отбелязаха националния празник - годишнината от антисъветското въстание от 1956 година.

И двата лагера мобилизират привържениците си 6 месеца преди парламентарните избори, очертаващи се като много оспорвани.

Премиерът Виктор Орбан е изправен пред най-голямото предизвикателство за 15-те си години на поста, като проевропейската опозиционна партия Тиса на Петер Мадяр води в повечето сондажи.

На централния площад в Будапеща Орбан обвини Европейския съюз, че иска да наложи марионетно правителство на Унгария и представи предстоящи вот като избор между мира и войната под лозунга "Не искаме да умираме за Украйна".

Той обвини Брюксел, че пречи на мирните усилия на Доналд Тръмп.

Опозиционният лидер Мадяр организира "национален поход" под лозунга " Смяна на системата".

Той обвинява правителството на Орбан във все по-авторитарни и корупционни действия и разчита на разочарованите от властта на фона на слаб икономически ръст след инфлационен шок.

#Национален празник #Виктор Орбан #Унгария

