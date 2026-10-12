Съдът заседава по делото срещу Димитър Любенов за смъртта на френски турист

Софийският градски съд заседава по делото срещу Димитър Любенов, обвинен за катастрофата на Околовръстния път в София от 25 септември 2022 г., при която загина френски турист.

При инцидента Любенов, който управлявал автомобила си със скорост 195 км/ч, се блъснал в движещия се пред него автомобил. При инцидента загина френски турист, съпругата му получи средна телесна повреда, пострада и шофьорът, който превозвал семейството. В края на декември 2025 г. СГС осъди Димитър Любенов на 18 години лишаване от свобода.

Случаят предизвика обществен отзвук и заради действията на двама полицаи – Георги Малински и Любка Гечева, които според прокуратурата ескортирали автомобила на Любенов срещу подкуп от 200 лева, вместо да го спрат и да докладват за установеното нарушение.

На 18 септември 2026 г. Софийският апелативен съд постанови условни присъди за двамата полицаи. Малински получи две години лишаване от свобода с четиригодишен изпитателен срок, а Гечева - година и шест месеца затвор с изпитателен срок от три години и шест месеца.

Магистратите ги признаха за виновни за неизпълнение на служебните им задължения с цел да осигурят облага за Любенов, както и за опит да прикрият действията си, като не докладвали своевременно за настъпилата катастрофа. Решението подлежи на обжалване и протест пред Върховния касационен съд.