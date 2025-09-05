БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Самолет по маршрута София - Франкфурт кацна принудително в Белград

Снимка: илюстративна
Самолет на германската компания Луфтханза (Lufthansa) по маршрута София - Франкфурт кацна днес принудително на летище "Никола Тесла" в Белград, потвърдиха от белградското летище пред сръбската новинарска агенция ТАНЮГ.

Пътниците в момента се намират на терминала, където чакат решението на авиокомпанията за продължаване на пътуването.

Всички съответни оперативни служби на белградското летище са на разположение на място.

Летище "Никола Тесла" без прекъсване е отворено за трафик и продължава да работи нормално.

