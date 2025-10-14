БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в...
Чете се за: 02:50 мин.
Първи случай на грип у нас
Чете се за: 00:30 мин.
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако...
Чете се за: 03:47 мин.
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

Сарафов поиска отвод на съдия Мирослава Тодорова заради предубеденост и неспазване на НПК

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:52 мин.
Запази
Борислав Сарафов
Снимка: БТА
Слушай новината

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов поиска отвод на съдия от Софийски градски съд (СГС), който следва да се произнесе по жалба срещу отказ на „ad hoc прокурора“ Даниела Талева от 17.06.2025 г. да образува досъдебно производство по материали, добили известност в публичното пространство като „ЕвротоЛийкс“. Искането за отвода е отправено писмено към самия съдия - Мирослава Тодорова, изпратено е и до председателя на СГС Руси Алексиев.

И.ф. главен прокурор посочва три съществени основания за отвода, свързани с нарушение на установените в действащото законодателство процесуални правила и със спазването на принципа за обективност и безпристрастност.

В случая от една страна е налице нарушение на срока за разглеждане на преписката от съдията, визиран в разпоредбата на чл. 411 б, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс. Този срок е „не по-късно от един месец от постъпването на материалите“, а вече са изминали повече от 3 месеца, в които не е известно да има произнасяне на съдията.

Отводът се иска и на базата на публично изнесени данни, станали достояние на обществото чрез изяви на подателя на жалбата до съдията от СГС и на сигналите до „ad hoc прокурора“ – Г. Георгиев от ГД „БОЕЦ“. Посочва се, че в изяви на Г. Георгиев от края на 2024 г. и началото на 2025 г., включително и на пресконференция на 30.01.2025 г., се представят различни по обем писмени материали, характеризирани като „архив“ на бившия следовател П. Петров, и приложени в сигнала до „ad hoc прокурора“ Даниела Талева. Твърди се, че в тях се съдържат копия от документи от дисциплинарно производство спрямо съдията Мирослава Тодорова (бивш председател на Съюза на съдиите в България (ССБ), която по публичните твърдения на жалбоподателя е била определена да се произнесе по преписката срещу отказа на „ad hoc прокурора“ да образува досъдебно производство.

„Считам за недопустимо произнасянето на съдия по дело, по което би имал пряк и личен интерес от неговото решаване“, посочва и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. В искането си той подчертава, че ако действително в материалите пред съдия Тодорова се намират относими спрямо нея документи, това се явява основание за отвод от разглеждане на конкретното производство поради наличието на предпоставки и съмнения за предубеденост, заинтересованост и липса на обективност.

Отводът е поискан и заради публични изяви от последните месеци на Мирослава Тодорова, която е бивш председател на УС на ССБ, към момента член на тази съсловна организация. Изтъква се, че в публично изразена позиция на ССБ (Декларация от 05.10.2025 г.) е отправен призив за принудително отстраняване на и.ф. главен прокурор от заеманата длъжност, а в множество интервюта съдия Тодорова е правила коментари и внушения, които засягат неговото име и длъжността на и.ф. главен прокурор.

Съгласно практиката на ЕСПЧ безпристрастността на съда трябва да се преценява както от субективна страна (по отношение на личното поведение на даден съдия), така и от обективна страна като наличие на доказуеми факти и на гаранции за независимост и непредубеденост, за да се избегне всякакво съмнение за предубеденост на един съдия, се подчертава в искането за отвод на съдия Мирослава Тодорова и възлагането на производството по чл. 411, ал.2 от НПК на друг съдия.

#отвод на съдия # Борислав Сарафов

Последвайте ни

ТОП 24

Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
1
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в движение от влака
2
Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в...
Шивачки от Русе сигнализират за некоректен работодател, който ги оставил месеци без заплати
3
Шивачки от Русе сигнализират за некоректен работодател, който ги...
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
4
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако гласуваме днес
5
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако гласуваме днес
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско
6
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
3
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
4
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
5
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
6
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички...

Водещи новини

Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Бедственото положение и възможна евакуация в русенското село Николово остават в сила Бедственото положение и възможна евакуация в русенското село Николово остават в сила
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Първи случай на грип у нас Първи случай на грип у нас
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Фалстарт на делото за погрома над сградата на Европейската комисия в София Фалстарт на делото за погрома над сградата на Европейската комисия в София
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Парите за здраве: Няма да се вдигат осигуровките и таксата при...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Почина и един от вокалистите на групата ДНК след пожара в Кочани
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Израелски военни са открили огън в северната част на Газа
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ