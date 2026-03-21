Сарафов проведе двустранни срещи в Хага в рамките на форум на главните прокурори от ЕС

Сигурност и правосъдие
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов участва в 20-ия Консултативен форум на главните прокурори и директорите на службите за публично обвинение на страните от ЕС, който се проведе в централата на Евроджъст в Хага. Сред основните теми на събитието бяха дискусиите за засилване и подкрепа на съдебното сътрудничество в Европа и в международен план за справяне с все по-сложната и глобализирана престъпна среда, включително с мрежите на организираната престъпност и нововъзникващите хибридни заплахи.

В рамките на форума българският главен прокурор проведе работна среща с президента на Евроджъст Михаел Шмид, с когото обсъдиха въпроси от взаимен интерес, включително създаването на съвместни екипи за разследване и конкретно сътрудничество по наказателни дела. Борислав Сарафов потвърди ангажимента нa бългapcĸaтa пpoĸypaтypa зa aĸтивнo cътpyдничecтвo c eвpoпeйcĸитe пapтньopи във вpъзĸa c aĸтyaлнaтa мeждyнapoднa oбcтaнoвĸa и пpoизтичaщитe oт нeя пpeдизвиĸaтeлcтвa пpeд пpaвoприлагащите opгaни.

И.ф. главен прокурор разговаря и с унгарския си колега д-р Габор Над и прие неговата покана за посещение в Будапеща през м. май т.г., която ще е в отговор на официалната визита в София през ноември 2025 г. на унгарския главен прокурор. По време на срещата двамата посочиха необходимостта от непрекъснато надграждане на взаимодействието между правоохранителните институции в страните членки на ЕС като ключово за ограничаване на трансграничната организирана престъпност, особено в сферата на нелегалната миграция.

Борислав Сарафов се срещна и с ръководителя на Международния отдел на Испанската прокуратура Франсиско Хименес Вилярехо, с когото бяха обсъдени конкретни наказателноправни казуси, свързани с български граждани в Испания. Главният прокурор изтъкна важната роля на съдебното сътрудничество за справяне с днешната все по-глобална престъпна обстановка и подчерта високото ниво на взаимодействие между българската и испанската прокуратури, включително по съвместни разследвания.

ТОП 24

Почина холивудската звезда Чък Норис
1
Почина холивудската звезда Чък Норис
Гледайте световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
След проверка: Разкриха незаконен дом за възрастни край Варна
3
След проверка: Разкриха незаконен дом за възрастни край Варна
7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
4
7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
Голяма част от сигналите за високи сметки за ток са неоснователни
5
Голяма част от сигналите за високи сметки за ток са неоснователни
В следващите дни ще се задръжи ветровито, облачно и с валежи на места
6
В следващите дни ще се задръжи ветровито, облачно и с валежи на места

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
3
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
4
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
5
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
6
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...

Още от: У нас

МЗХ започва информационна кампания за субсидиите през 2026 г. - над 1 млрд. евро за директни плащания на земеделците
МЗХ започва информационна кампания за субсидиите през 2026 г. - над 1 млрд. евро за директни плащания на земеделците
Репатрираха автомобил със стикер за инвалид в Благоевград, въпреки спазени изисквания Репатрираха автомобил със стикер за инвалид в Благоевград, въпреки спазени изисквания
Чете се за: 03:17 мин.
Заради спрян ремонт: 10 години Пловдив е без концертна зала Заради спрян ремонт: 10 години Пловдив е без концертна зала
Чете се за: 02:40 мин.
Международен ден на горите - на много места ще се проведат акции по залесяване Международен ден на горите - на много места ще се проведат акции по залесяване
Чете се за: 00:35 мин.
С превалявания и през почивните дни С превалявания и през почивните дни
Чете се за: 02:00 мин.
В следващите дни ще се задръжи ветровито, облачно и с валежи на места В следващите дни ще се задръжи ветровито, облачно и с валежи на места
Чете се за: 02:35 мин.

Водещи новини

Войната в Близкия изток: САЩ разреши покупката на ирански петрол, мярката е временна
Войната в Близкия изток: САЩ разреши покупката на ирански петрол,...
Чете се за: 01:22 мин.
Близък изток
Заради спрян ремонт: 10 години Пловдив е без концертна зала Заради спрян ремонт: 10 години Пловдив е без концертна зала
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Репатрираха автомобил със стикер за инвалид в Благоевград, въпреки спазени изисквания Репатрираха автомобил със стикер за инвалид в Благоевград, въпреки спазени изисквания
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Решение на съда: Илон Мъск е подвел инвеститори Решение на съда: Илон Мъск е подвел инвеститори
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Международен ден на горите - на много места ще се проведат акции по...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
МЗХ започва информационна кампания за субсидиите през 2026 г. - над...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
С превалявания и през почивните дни
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
В очакване на Великден - скъпи лакомства за признака
Чете се за: 00:45 мин.
Любопитно
