Сарафов проведе двустранни срещи в Хага в рамките на форум на главните прокурори от ЕС

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов участва в 20-ия Консултативен форум на главните прокурори и директорите на службите за публично обвинение на страните от ЕС, който се проведе в централата на Евроджъст в Хага. Сред основните теми на събитието бяха дискусиите за засилване и подкрепа на съдебното сътрудничество в Европа и в международен план за справяне с все по-сложната и глобализирана престъпна среда, включително с мрежите на организираната престъпност и нововъзникващите хибридни заплахи.

В рамките на форума българският главен прокурор проведе работна среща с президента на Евроджъст Михаел Шмид, с когото обсъдиха въпроси от взаимен интерес, включително създаването на съвместни екипи за разследване и конкретно сътрудничество по наказателни дела. Борислав Сарафов потвърди ангажимента нa бългapcĸaтa пpoĸypaтypa зa aĸтивнo cътpyдничecтвo c eвpoпeйcĸитe пapтньopи във вpъзĸa c aĸтyaлнaтa мeждyнapoднa oбcтaнoвĸa и пpoизтичaщитe oт нeя пpeдизвиĸaтeлcтвa пpeд пpaвoприлагащите opгaни.

И.ф. главен прокурор разговаря и с унгарския си колега д-р Габор Над и прие неговата покана за посещение в Будапеща през м. май т.г., която ще е в отговор на официалната визита в София през ноември 2025 г. на унгарския главен прокурор. По време на срещата двамата посочиха необходимостта от непрекъснато надграждане на взаимодействието между правоохранителните институции в страните членки на ЕС като ключово за ограничаване на трансграничната организирана престъпност, особено в сферата на нелегалната миграция.

Борислав Сарафов се срещна и с ръководителя на Международния отдел на Испанската прокуратура Франсиско Хименес Вилярехо, с когото бяха обсъдени конкретни наказателноправни казуси, свързани с български граждани в Испания. Главният прокурор изтъкна важната роля на съдебното сътрудничество за справяне с днешната все по-глобална престъпна обстановка и подчерта високото ниво на взаимодействие между българската и испанската прокуратури, включително по съвместни разследвания.