Сърбин е новият треньор на Септември (София)

Сръбският специалист Славко Матич е новият старши треньор на тима на Септември (София), съобщиха от клуба. Той заменя на поста Стамен Белчев, който подаде оставка след поражението с 1:2 от Ботев (Враца) миналия уикенд.

За Матич това ще бъде втори престой начело на Септември, като именно под негово ръководство отборът стана шампион във Втора лига през сезон 2021/2022 и се класира за участие в най - високото ниво на футбола в България.

Славко Матич в роден на 2 юли 1976 година, като до момента е водил отборите на Напредак Крушевац (Сърбия), Копер (Словения), ОФК Белград (Сърбия), Ал-Шамал (Катар), Нови Пазар (Сърбия), Ал-Нуджум (Саудитска Арабия), Арда Кърджали, Хартс ъф Оук (Гана), ТСЦ Бачка Топола (Сърбия) и Раднички Ниш (Сърбия).

След 13 кръга Септември заема предпоследното 15-о място в Първа лига с 11 точки, но тимът е само на три от деветия Берое.