БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро...
Чете се за: 02:17 мин.
Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин: Какво си казаха...
Чете се за: 03:30 мин.
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване...
Чете се за: 00:57 мин.
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с...
Чете се за: 07:45 мин.
"20 години чакахме този момент": Големият...
Чете се за: 02:15 мин.
Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Сърбин е новият треньор на Септември (София)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

Славко Матич се завръща в клуба.

арда кърджали уволни славко матич
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Сръбският специалист Славко Матич е новият старши треньор на тима на Септември (София), съобщиха от клуба. Той заменя на поста Стамен Белчев, който подаде оставка след поражението с 1:2 от Ботев (Враца) миналия уикенд.

За Матич това ще бъде втори престой начело на Септември, като именно под негово ръководство отборът стана шампион във Втора лига през сезон 2021/2022 и се класира за участие в най - високото ниво на футбола в България.

Славко Матич в роден на 2 юли 1976 година, като до момента е водил отборите на Напредак Крушевац (Сърбия), Копер (Словения), ОФК Белград (Сърбия), Ал-Шамал (Катар), Нови Пазар (Сърбия), Ал-Нуджум (Саудитска Арабия), Арда Кърджали, Хартс ъф Оук (Гана), ТСЦ Бачка Топола (Сърбия) и Раднички Ниш (Сърбия).

След 13 кръга Септември заема предпоследното 15-о място в Първа лига с 11 точки, но тимът е само на три от деветия Берое.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Септември София #Славко Матич

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Напусна ни Иван Тенев
1
Напусна ни Иван Тенев
18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на 13 дни затвор
2
18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на...
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на международните ѝ активи
3
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
4
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Увеличават броя на психолозите, за да намалят агресията в училище
5
Увеличават броя на психолозите, за да намалят агресията в училище
Оставка, ротация, нов председател: Рая Назарян застана начело на Народното събрание (ОБЗОР)
6
Оставка, ротация, нов председател: Рая Назарян застана начело на...

Най-четени

Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
1
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: Български футбол

Живондов: Голът на Чочев за 3:2 е най-важният в кариерата ми
Живондов: Голът на Чочев за 3:2 е най-важният в кариерата ми
Напредва строежът на новия стадион на ЦСКА Напредва строежът на новия стадион на ЦСКА
Чете се за: 01:37 мин.
Чочев спаси Лудогорец с гол в края срещу Черноморец (Бургас) Чочев спаси Лудогорец с гол в края срещу Черноморец (Бургас)
Чете се за: 01:45 мин.
Купа на България: Черноморец (Бургас) - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ) Купа на България: Черноморец (Бургас) - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ)
Теглят жребия за Купата следващата сряда Теглят жребия за Купата следващата сряда
Чете се за: 00:42 мин.
Локо Пд: Нека покажем, че можем да бъдем пример за феърплей, култура и любов към играта Локо Пд: Нека покажем, че можем да бъдем пример за феърплей, култура и любов към играта
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро или 1213 лева
След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро или 1213...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Разбиха две наркобази в София, задържаха 64 души Разбиха две наркобази в София, задържаха 64 души
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
В памет на Иван Тенев: БНТ 1 ще излъчи "Вечният бохем" В памет на Иван Тенев: БНТ 1 ще излъчи "Вечният бохем"
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Шарката по животните: Земеделското министерство реши, че няма да има ваксинации Шарката по животните: Земеделското министерство реши, че няма да има ваксинации
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин: Какво си казаха и за какво...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ