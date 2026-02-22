БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
САЩ и Иран ще проведат нов кръг от преговори за иранската ядрена програма

от БНТ , Източник: БНР
По света
възможна сделка иран сащ
Представители на САЩ и Иран ще проведат нов кръг от преговори за иранската ядрена програма идния четвъртък, съобщи външният министър на страната-посредник - Оман. Иранският президент Масуд Пезешкян заяви, че страната му е получила "окуражителен сигнал" от американците при преговорите тази седмица. В усилията си да предотврати атака от нарастващите военноморски и военновъздушни сили на САЩ в региона, Техеран предлага нови отстъпки, твърди Ройтерс.

Агенцията се позовава на високопоставено иранско лице, пожелало анонимност. Според него Техеран държи на правото да обогатява уран за мирни цели в рамките на регионален консорциум. В замяна предлага да изнесе в чужбина половината от обогатената до 60% суровина, а другата половина - да разреди. Остават в сила и по-ранните предложения за сериозни инвестиции и осезаеми икономически интереси на американски компании в иранската петролна индустрия.

Източникът на "Ройтерс" признава, че Техеран и Вашингтон остават разделени по въпроса за облекченията на санкциите срещу ислямската република и по-точно за обхвата и механизма на тези облекчения.

Иран настоява за "логичен график" за отмяна на санкциите.

#САЩ #ядрена програма #Иран #преговори

