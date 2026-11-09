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Сасуоло освободи Алберто Акуилани

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Спорт
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Слабите резултати костваха работата на треньора, който пое "черно-зелените" през юни.

Сасуоло освободи Алберто Акуилани
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Сасуоло освободи старши треньора Алберто Акуилани, съобщава агенция Ройтерс. "Черно-зелените" допуснаха поражения в последните си пет мача и се намират на точка над изпадащите в Серия А.

Последният мач на Акуилани начело на Сасуоло бе поражение с 0:3 срещу Рома, в който бившият халф започна футболната си кариера. Бившият играч на Ливърпул, на 42 г., бе назначен през месец юни.

Акуилани спечели два от първите си четири мача през този сезон, но след това влезе в серия от седем двубоя без победа, шест от които са загуби. Следващият мач на Сасуоло е у дома срещу Дженоа на 22 ноември.

#Алберто Акуилани #Серия А 2026/2027 #ФК Сасуоло

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