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Създава се Координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет

Николай Минков от Николай Минков
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министерският съвет назначи областни управители
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Създава се Координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет, реши парламентът, приемайки на второ четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите. Неговата основна цел е да координира действията при привличане на инвестиции и да си сътрудничи с другите държавни органи, които работят в тази сфера.

Той предлага за одобряване Национална стратегия за развитие на инвестиции, дава насоки за отстраняване на системни проблеми по обслужването на инвеститори и координира действията по привличането им.

Законопроектът е внесен от депутата Петър Витанов от „Прогресивна България“ и група народни представители.

#Координационен съвет по ивнестициите #Министерски съвет

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