Създава се Координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет, реши парламентът, приемайки на второ четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите. Неговата основна цел е да координира действията при привличане на инвестиции и да си сътрудничи с другите държавни органи, които работят в тази сфера.

Той предлага за одобряване Национална стратегия за развитие на инвестиции, дава насоки за отстраняване на системни проблеми по обслужването на инвеститори и координира действията по привличането им.

Законопроектът е внесен от депутата Петър Витанов от „Прогресивна България“ и група народни представители.