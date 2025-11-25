Сблъсъкът Челси - Барселона ще стартира един от най-оспорваните кръгове в Шампионската лига

Девет мача от петия кръг на Шампионска лига ще се изиграят във вторник. Специално внимание приковава двубоят между Челси и Барселона. Двата отбора излизат един срещу друг от 22:00 часа на "Стамфорд Бридж".

Лондончани влизат в двубоя след успех над Бърнли с 2:0 като гост в събота, с което серията им без поражение във всички турнири набъбна на пет мача (четири победи и един равен). Челси се изкачи до второто място във временното класиране на Висшата лига, а Енцо Мареска си позволи да даде почивка на част от ключовите си състезатели преди предстоящия сблъсък на най-високо европейско ниво.

Увереността в състава е висока, подкрепена от фактора "Стамфорд Бридж", където "сините" записаха пет победи в последните си шест домакински срещи от Шампионската лига.

Домакините ще трябва да се справят без звездата си Коул Палмър, който е получил травма в областта на пръста на крака, което го изважда от предстоящите мачове, включително сблъсъкът срещу Барселона. В лазарета остават още Леви Колуил, Дарио Есуго и Ромео Лавия. Добрата новина е, че капитанът Рийс Джеймс ще бъде на линия, макар че беше изваден на почивката срещу Бърнли.

Барселона демонстрира безкомпромисна класа при завръщането си на "Камп Ноу", разгромявайки Атлетик Билбао с 4:0 и заглушавайки всички съмнения около възможни проблеми през втория сезон на Ханзи Флик. Каталунците вървят ръка за ръка с Челси по точки в Шампионска лига, след като проявиха характер и наваксаха изоставане цели три пъти, за да измъкнат равенство срещу Брюж в четвъртия кръг. Въпреки силните домакински изяви, тимът изпитва затруднения като гост, записвайки само една победа в последните си четири визити. Барселона трябва да започне да трупа точки далеч от "Камп Ноу", за да избегне усложненията, свързани с евентуално участие в плейофите.

Кадровите проблеми в състава обаче също са фактор. Вратарят Марк-Андре тер Стеген остава извън групата заради продължаващите проблеми в гърба, а същото важи и за Гави. Педри остава под въпрос, както и Маркъс Рашфорд, който е с вирус. Добрата новина е, че Ламин Ямал изигра цял мач срещу Атлетик Билбао през уикенда.

Двата отбора имат богата история с общо 17 мача помежду си. Барселона разполага със съвсем леко предимство от шест победи срещу пет за Челси, докато равенствата също са шест. Головата разлика е 29:21 в полза на каталунците.

В друг интригуващ двубой Манчестър Сити посреща Байер Леверкузен.

"Гражданите" загубиха от Нюкасъл с 1:2 като гости през уикенда. Вкъщи обаче са в серия от седем поредни победи във всички турнири, които бяха с поне два гола разлика всяка. Това включва и двете домакинства в Шампионската лига, като при последното срази друг немски тим в лицето на Борусия Дортмунд с 4:1.

Байер Леверкузен е с три поредни победи във всички турнири. Откакто Каспер Хюлманд пое отбора, той загуби само два от 14-те си мача. И двата обаче бяха срещу сериозни противници, какъвто е и сегашният. Въпросните две загуби бяха от ПСЖ с 2:7 у дома и от Байерн Мюнхен с 0:3 в първенството.

Пълната програма на Шампионска лига за вторник:



19:45 ч.

Аякс - Бенфика

Галатасарай - Роял Юнион СЖ

22:00 ч.

Бодьо/Глимт - Ювентус

Борусия Дортмунд - Виляреал

Манчестър Сити - Байер Леверкузен

Марсилия - Нюкасъл

Наполи - Карабах

Славия Прага - Атлетик Билбао

Челси - Барселона.