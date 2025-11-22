Трета поредна победа изстреля Челси на второто място

Челси се изкачи временно на второ място във Висшата лига след рутинна победа с 2:0 като гост на новака Бърнли в откриващия мач от 12-ия кръг.

След силно начало от домакините отборът на Енцо Мареска нанесе първия удар в 37-ата минута. Джейми Гитънс центрира прецизно отляво, а Педро Нето засече с глава за 1:0. През второто полувреме Бърнли трудно стигаше до положения, а Челси реши всичко в 88-ата минута – Енцо Фернандес реализира след отлично разиграване, организирано от резервата Марк Гуиу.

Успехът дойде и в символичния 50-и мач на Мареска във Висшата лига, като италианецът има 27 победи дотук. Лондончани се изкачиха временно на второ място – с точка пред Манчестър Сити и на три зад лидера Арсенал, които тепърва играят тежките си двубои с Нюкасъл и Тотнъм. Бърнли остава над чертата с 10 точки.

Пред Челси предстои критична седмица с две домакинства – срещу Барселона в Шампионската лига и срещу Арсенал в първенството. Бърнли гостува на Брентфорд в търсене на важни точки.