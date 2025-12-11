СДВР: Опит за провокации край е бил овладян

Отново имаше опит на млади момчета с маски да стигнат до офиса на ДПС на улица „Врабча“, но полицията изгради плътен кордон около паметника на Левски в София. Макар че бяха хвърлени няколко бомбички и беше запален един контейнер с боклук, не се стигна до безредици.

Главен комисар Любомир Николов, директор на СДВР: „Към настоящия момент овладяваме ситуация, при която наши полицейски служители охраняват около 50–60 лица, които отново проявяват агресия спрямо тях. Има подпалена кофа за боклук. Действието се развива в близост до улица ‘Врабча’, до централата на ДПС. Това не е част от протеста — това са хора, които искам ясно да разграничим от мирния протест.

Към настоящия момент сме установили по-голямата група от тях, а като наши оперативни действия и предвид очакванията ни за развитие на ситуацията — в подходите към протеста задържахме около 40 човека. Те са немалка част от тези, които останаха впоследствие и се опитаха да ни създават проблеми. Нашата работа продължава и утре. Имаме прекрасни видеоматериали за всички тях, така че ще бъдат задържани.“