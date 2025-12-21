БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Sean Paul се връща в България!

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Деца
Запази
sean paul връща българия
Слушай новината

Световната денсхол икона Sean Paul идва у нас на 13 май 2026 г. с концерта Rise Jamaica. Очаква ни гореща карибска вечер с много танци, бас и вайб!

С над 20 години кариера, концерти в 120+ държави и куп мултиплатинени хитове, Sean Paul е едно от най-големите имена, излезли от Ямайка. 14 години след последното си гостуване в България, той се завръща с мащабно шоу и енергия, която буквално взривява сцената.

Sean Paul е човекът, който направи денсхола мейнстрийм и го вкара в световните класации.

Носител на Grammy, работил с Beyoncé, Busta Rhymes и още куп звезди, той е обичан от поне две поколения фенове – и продължава да пълни зали по целия свят.

13 май 2026 = денсхол парти в София. Не го пропускай!

Последвайте ни

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: У нас

Десетки контрабандни гекони и тарантули намериха дом в лицензиран терариум
Десетки контрабандни гекони и тарантули намериха дом в лицензиран терариум
Новият български сериал „Мамник“ стартира в четвъртък Новият български сериал „Мамник“ стартира в четвъртък
Чете се за: 00:42 мин.
Как да разпознаваме евробанкнотите? Как да разпознаваме евробанкнотите?
Чете се за: 02:07 мин.
Първи учебен и работен ден с еврото в България Първи учебен и работен ден с еврото в България
Чете се за: 01:00 мин.
Новините 05.01.2026 г. Новините 05.01.2026 г.
Чете се за: 03:07 мин.
Реликва от Априлското въстание се завърна в Стрелча Реликва от Априлското въстание се завърна в Стрелча
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
На Богоявление в Калофер На Богоявление в Калофер
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ