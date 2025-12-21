Sean Paul се връща в България!

Световната денсхол икона Sean Paul идва у нас на 13 май 2026 г. с концерта Rise Jamaica. Очаква ни гореща карибска вечер с много танци, бас и вайб!

С над 20 години кариера, концерти в 120+ държави и куп мултиплатинени хитове, Sean Paul е едно от най-големите имена, излезли от Ямайка. 14 години след последното си гостуване в България, той се завръща с мащабно шоу и енергия, която буквално взривява сцената.

Sean Paul е човекът, който направи денсхола мейнстрийм и го вкара в световните класации.

Носител на Grammy, работил с Beyoncé, Busta Rhymes и още куп звезди, той е обичан от поне две поколения фенове – и продължава да пълни зали по целия свят.

13 май 2026 = денсхол парти в София. Не го пропускай!