Седем българи ще участват на турнир по бадминтон в Хърватия

Седем национали ще участват на международния турнир по бадминтон за мъже и жени, който ще се проведе в Самобор (Хърватия) от 25 до 28 септември.

В тима са включени Иван Русев, Илиян Стойнов, Цветомир Стоянов, Денис Маринов, Красимир Тодоров, Гергана Павлова и Рая Пашова. Те ще играят на единично и на двойки в основната схема, като само Стоянов и Маринов ще започнат от квалификациите при мъжете.

Русев и Тодоров ще започнат директно от втория кръг на двойки мъже, Гергана Павлова е поставена под №1 в схемата при жените и първата ѝ съперничка ще бъде Зоя Новак (Словения). Илиян Стойнов пък излиза на старта срещу лидера в схемата Волфганг Гнедт (Австрия).

На турнира са заявени 177 състезатели.

В Тренчин (Словакия) от 26 до 28 септември български състезатели ще участват в надпреварата за юноши и девойки до 17 години. Сред тях са Стилиян Нановски, Симай Мехмедова, Калоян Великов, Георги Рупцов, Теодор Митев, Виктория Попова, Александра Пейкова, Елена Попиванова и други.