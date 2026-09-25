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Селекционерът на Люксембург: Ще бъде важен мач и за двата тима

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Спорт
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Мачът между България и Люксембург е на 26 септември (събота) от 19:00 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.

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Селекционерът на Люксембург Джеф Щрасер подходи с уважение към отбора на България преди предстоящия мач между двата тима от турнира на УЕФА Лига на нациите. Той даде официалната си пресконференция на стадион "Христо Ботев" в Пловдив преди срещата, която е първа за двата състава от група 4 в Лига С на надпреварата.

Наставникът обърна внимание на факта, че неговият тим никога не е постигал успех срещу селекцията на България в исторически план.

„Когато гледаме тази статистика – разбира се, че нашият приоритет ще е да я променим. Ако трябва да определя нашите опоненти в групата - мисля, че ранкингът показва, че сме равностойни. Утре играем с България – много интересен отбор. Имат футболисти, които играят в местното първенство и в чужбина. Мисля, че ще бъде важен мач и за двата тима, за да започнем турнира с добър резултат“, заяви Щрасер.

„Анализирахме отбора на България. Имат качество в атака в лицето на Петков и Димитров. Груев е може би лидерът на този отбор. Утре ще разберем дали той ще може да играе. Знаем, какви качества има нашият опонент, но трябва да гледаме нашия отбор и нашата игра“, допълни селекционерът на Люксембург.

Мачът между България и Люксембург е на 26 септември (събота) от 19:00 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.

#Джеф Щрасер

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