Септември и Ботев Враца затвориха кръга с нулево реми

Септември и Ботев Враца не излъчиха победител след 0:0 в София в мач от 28-ия кръг на Първа лига.

Двубоят предложи малко голови положения, като през първата част двата отбора действаха предпазливо и рядко застрашаваха вратите. Най-добрият шанс за домакините се откри пред Едни Рибейро, който стреля от дистанция, но неточно, преди да напусне принудително заради контузия.

След почивката темпото се вдигна, а гостите бяха по-активни. Хосе Гайегос тества вратаря Янко Георгиев, който се намеси сигурно, а малко по-късно Матео Стаматов стреля покрай целта.

В заключителните минути Марин Орлинов запази нулевото равенство след намеса при далечен удар на Николас Фонтейн.

С точката Септември прекъсна серията си от загуби и остава предпоследен с 22 точки, докато Ботев Враца е десети с 35 пункта.



