Серина и Винъс Уилямс се завръщат заедно на Уимбълдън

Легендите на световния тенис Серина и Винъс Уилямс ще участват в турнира на двойки на тазгодишното издание на Уимбълдън, след като получиха специална покана от организаторите.

Новината беше потвърдена от АФП и предизвика огромен интерес сред почитателите на тениса, които ще имат възможност отново да видят една от най-успешните двойки в историята на спорта.

44-годишната Серина Уилямс се завърна на корта в началото на юни, когато взе участие в надпреварата на двойки на турнира в Куинс. По-голямата ѝ сестра Винъс, която скоро ще навърши 46 години, не е играла в официален мач от лятото на 2025 година.

Сестрите Уилямс оставиха незаличима следа в историята на тениса. Заедно те са носителки на 14 титли от Големия шлем на двойки и шест пъти са триумфирали на тревните кортове на Уимбълдън.

Завръщането им в Лондон обещава да бъде един от най-емоционалните моменти на тазгодишния турнир, който ще се проведе между 29 юни и 12 юли.