Серина Уилямс се завръща на сингъл на Уимбълдън с „уайлд кард“

Една от най-великите тенисистки в историята Серина Уилямс ще се завърне на сингъл на Уимбълдън. Организаторите на третия за годината турнир от Големия шлем предоставиха „уайлд кард“ на 44-годишната американка за основната схема при жените.

Новината идва само седмици след като Уилямс поднови състезателната си кариера след близо четиригодишно отсъствие. Досега тя изигра два мача на двойки, а сега ще се завърне и в индивидуалната надпревара на любимия си турнир.

Седемкратната шампионка на Уимбълдън вече получи покана и за турнира на двойки, където ще си партнира със сестра си Винъс Уилямс. Преди дни Серина остави отворена вратата за участие на сингъл, но призна, че все още работи върху физическата си подготовка.

Последният спечелен мач на сингъл на Уимбълдън за американката датира от 2019 година, когато тя достигна до финала, загубен от румънката Симона Халеп. През 2021-а кампанията ѝ приключи преждевременно заради контузия, а през 2022 година отстъпи още в първия кръг след драматичен двубой срещу Хармони Тан.

Серина Уилямс е носителка на 23 титли от Големия шлем на сингъл и само една я дели от рекорда на Маргарет Корт. В богатата си кариера американката е прекарала 319 седмици като №1 в световната ранглиста и е спечелила общо 73 титли на сингъл в турнири на WTA.

Жребият за основната схема на Уимбълдън ще бъде изтеглен в петък, а надпреварата в Лондон започва на 29 юни. Завръщането на Серина Уилямс без съмнение ще бъде една от най-големите истории на тазгодишното издание на турнира.