Сестри Стоева се завръщат в топ 10 на ранглистата на двойки

Сестрите Стефани Стоева и Габриела Стоева се завръщат в топ 10 на ранглистата по бадминтон на двойки жени, която ще бъде обявена официално във вторник. Най-добрите български състезателки в момента водят подготовка в София за новия сезон.

През 2025-а българките триумфираха на шампионата на Стария континент в Хорсенс (Дания). За Стоеви това беше седми финал на европейско първенство. Те имат титли Уелва 2018, Киев 2021, Мадрид 2022, Краков 2023 (Европейските игри, които са официално първенство на Европа) и Хорсенс 2025, както и сребро от Колдинг 2017 и Саарбрюкен 2024. Освен това сестрите са пети от Олимпийските игри в Париж 2024, шампионки от Европейските игри в Баку 2015 и пети от световното първенство в Париж 2025.

Най-високата им позиция в световната ранглиста на двойки е осма, достигната през ноември 2018-а.