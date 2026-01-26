БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
Президентът Илияна Йотова започва срещите си по...
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната...
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във...
Сестри Стоева се завръщат в топ 10 на ранглистата на двойки

Най-добрите български състезателки в момента водят подготовка в София за новия сезон.

Сестрите Стефани Стоева и Габриела Стоева се завръщат в топ 10 на ранглистата по бадминтон на двойки жени, която ще бъде обявена официално във вторник. Най-добрите български състезателки в момента водят подготовка в София за новия сезон.

През 2025-а българките триумфираха на шампионата на Стария континент в Хорсенс (Дания). За Стоеви това беше седми финал на европейско първенство. Те имат титли Уелва 2018, Киев 2021, Мадрид 2022, Краков 2023 (Европейските игри, които са официално първенство на Европа) и Хорсенс 2025, както и сребро от Колдинг 2017 и Саарбрюкен 2024. Освен това сестрите са пети от Олимпийските игри в Париж 2024, шампионки от Европейските игри в Баку 2015 и пети от световното първенство в Париж 2025.

Най-високата им позиция в световната ранглиста на двойки е осма, достигната през ноември 2018-а.

