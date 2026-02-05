Сестри Стоеви сред финалистите за Годишните награди на Европейската федерация по бадминтон

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Европейските шампионки от Дания са номинирани за най-добра състезателка на 2025 година след силен сезон и завръщане в топ 10 на световната ранглиста.

Стефани Стоева и Габриела Стоева са номинирани за Годишните награди на Европейската федерация по бадминтон, съобщиха от централата на европейския бадминтон.

Българските състезателки попаднаха сред финалистите за отличието най-добра състезателка на 2025 година, след като през изминалия сезон спечелиха титлата на Европейското първенство в Дания и завършиха на пето място на Световния шампионат в Париж. През годината сестрите завоюваха общо седем златни медала от международни турнири, а преди дни отново се върнаха в топ 10 на световната ранглиста при двойките.

Сред номинираните при жените са още Делфин Делрю (Франция), Марго Ламбер и Камий Погнанте (Франция), както и Александра Бойе (Дания).

Българското присъствие сред номинациите е допълнено и от Тома Попов, който е сред претендентите за наградата най-добър треньор на годината. Неговият син Христо Попов пък е номиниран за най-добър състезател на 2025 година.

Победителите във всички категории ще бъдат обявени по време на официалната церемония по награждаването на Европейската федерация по бадминтон, която ще се състои на 23 април в датския град Хорсенс.

