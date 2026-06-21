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Сестрите Уилямс отново заедно на Уимбълдън след години пауза

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Спорт
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Винъс Уилямс призна, че с нетърпение очаква участието си на двойки със Серина, а двете легенди ще се завърнат на тревните кортове с „уайлд кард“

Сестрите Уилямс отново заедно на Уимбълдън след години пауза
Снимка: AP Photo

Винъс Уилямс призна, че е развълнувана от предстоящото си завръщане на двойки със сестра си Серина Уилямс на турнира от Големия шлем Уимбълдън.

Двете тенис легенди получиха „уайлд кард“ за надпреварата в Лондон, която започва на 29 юни, и ще се съберат отново на корта след дълго отсъствие. За Винъс това ще бъде още един специален момент в забележителната кариера на една от най-успешните сестрински двойки в историята на спорта.

"Ще бъде невероятно да изляза там. Чувствам се малко сюрреалистично“, сподели 46-годишната американка преди участието си на турнира в Бад Хомбург.

Докато Винъс продължава да се появява периодично в професионалния тур, Серина се завърна на корта едва преди две седмици след близо четиригодишно отсъствие. Носителката на 23 титли от Големия шлем на сингъл отново привлече вниманието на тенис света с решението си да се състезава.

На двойки сестрите Уилямс имат впечатляваща визитка. Те са спечелили 14 титли от Големия шлем, включително шест на Уимбълдън, както и три олимпийски златни медала.

"Знаем, че и двете имаме потенциал да играем страхотно. Надяваме се, че можем да го покажем и този път“, заяви Винъс.

Преди старта на Уимбълдън тя ще използва турнира в Бад Хомбург, за да натрупа игрова практика на тревна настилка. Американката не е играла официален мач на трева от участието си на Уимбълдън преди три години.

Завръщането на сестрите Уилямс в Лондон без съмнение ще бъде сред най-очакваните моменти на тазгодишното издание на най-престижния турнир на тревни кортове.

#Уимбълдън 2026 #Винъс Уилямс #Серина Уилямс

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