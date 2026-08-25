Шави обеща нова енергия за Нидерландия и футбол, с който страната да се гордее

Новият селекционер на Нидерландия Шави Ернандес очерта амбициозна посока пред националния отбор при официалното си представяне. Бившият наставник на Барселона заяви, че иска да върне доминиращия стил на "оранжевите“ и да изгради отбор, който играе със страст, желание и самочувствие.

46-годишният испанец наследява Роналд Куман и се завръща към треньорската професия повече от две години след раздялата си с Барселона през май 2024 година.

Един от любопитните моменти при представянето му беше признанието на техническия директор на нидерландската федерация Найджъл де Йонг, че Шави не е бил първи избор за поста. Преди него от федерацията са потърсили Пеп Гуардиола и Арне Слот, но и двамата са отказали възможността.

Шави обаче прие ситуацията с усмивка.

"Не е лоша позиция след Гуардиола и Слот. Трето място. Поне сме на подиума. Не ме интересува“, заяви испанецът.

Далеч по-важна за него е промяната, която иска да направи в представянето на Нидерландия. Шави постави акцент върху притежанието на топката, инициативата и атакуващия футбол, след като „оранжевите“ бяха критикувани за прекалено дефанзивния си подход на последното Световно първенство.

"Искаме да доминираме в мачовете, да поемаме инициативата с топката. В същото време целта ни е всички да виждат отбор със страст, желание и амбиция“, обясни новият селекционер.

Назначението му има и любопитна историческа връзка с нидерландския футбол. Кариерата на Шави като играч е силно повлияна от специалисти от страната. Именно Луис ван Гаал му дава дебют за първия отбор на Барселона, докато философията на Йохан Кройф остава фундаментална част от футболните му разбирания.

Сега испанецът иска да пренесе тези идеи в националния отбор на Нидерландия.

"Ще опитаме да променим някои неща. Добри навици, нова енергия. Ще работим със страст, амбиция и желание, за да могат 18-те милиона души в Нидерландия да се гордеят с отбора си“, категоричен беше Шави.

Предизвикателството пред него е сериозно. Нидерландия продължава да преследва голям международен трофей, а новият селекционер пристига с огромен победен опит като футболист. С Барселона той спечели 25 трофея, включително четири пъти Шампионската лига и осем титли на Испания, а с националния тим стана световен шампион през 2010 година и европейски първенец през 2008 и 2012-а.

Още първият мач на Шави начело на „оранжевите“ ще предложи сериозен тест. На 24 септември Нидерландия приема Германия в Амстердам, а начело на Бундестима също има нов треньор – Юрген Клоп.