Шест месеца по-късно: Менди подновява тренировки с Реал Мадрид

Спорт
Защитникът не е играл от края на април.

Ферлан Менди
Снимка: БГНЕС
Левият халф-бек Ферлан Менди ще поднови тренировки с Реал Мадрид тази седмица, след като приключи възстановяването си от травма в ръката. Бившият френски национал игра за последно в дербито с Барселона в края на април.

Менди все още не е провеждал занимания под ръководството на новия треньор Шаби Алонсо, който пое мадридчани след напускането на Карло Анчелоти в края на миналия сезон.

Реал Мадрид привлече Менди от Олимпик Лион през 2019 за 48 милиона евро и той записа 201 мача за испанския колос в последните шест години. Французинът подписа нов договор през 2024, въпреки че по време на престоя си при мадридчани получи редица контузии, принудили го да пропусне над 100 двубоя.

Дори и след завръщането си, Менди ще бъде резерва в Реал Мадрид. Титуляр на позицията ляв бек в момента е Алваро Карерас, който беше привлечен от Бенфика за 50 милиона евро през лятото.

