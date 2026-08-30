Шестима българи започват днес участието си в квалификациите на турнира от сериите ATP Challenger в Пловдив

Шестима български тенисисти започват днес участието си в квалификациите на турнира от категория ATP Challenger 50 в Пловдив. Състезанието е с награден фонд 56 700 евро и се провежда на кортовете на ТК „Локомотив".

Жребий за квалификациите:

Виктор Киров (България) – Игнасио Париска Ромера (Венецуела)

Даниъл Спасов (България) – Франко Риберо (Аржентина)

Калоян Шиков – Стефан Попович (Сърбия)

Александър Толев – Самир Хамза Региг (Алжир)

Антъни Генов – Петер Файта (Унгария)

Радослав Шандаров – Джорджо Табако (Италия)

Между третия и четвъртия мач на централния корт ще се състои официалното откриване на турнира. Специален гост ще бъде министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, който ще даде официален старт на надпреварата.

За тържественото откриване е подготвена специална програма с участието на ансамбъл „Тракия" и гайдарите от формация „Наздравица". Българската федерация по тенис ще връчи и специална награда на легенда на българския тенис.