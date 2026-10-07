Димитър Кисимов стартира с успех в основната схема на тенис турнир за мъже в Санта Маргерита ди Пула (Италия)

Димитър Кисимов се класира за втория кръг на турнира по тенис на клей за мъже в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Кисимов, който влезе в основната схема след квалификации, надделя над участващия с уайлд кард Джейдън Прайс (САЩ) с 6:3, 6:0 за 66 минути. 18-годишният български талант реализира пробив още на старта на мача, а след това направи серия от осем поредни гейма, за да стигне до крайната победа.

Така той записа осма пореден успех във веригата на Световния тенис при мъжете World Tennis Tour, след като при предишното си участие в края на август спечели дебютната си титла в Сърбия.

Друг българин - Иван Иванов, също стартира с победа в основната схема на турнира вчера.



