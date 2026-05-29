Шофьорът, убил 12-годишната Сияна край Телиш, остава в ареста

Апелативният съд във Велико Търново потвърди мярката „задържане под стража“ на подсъдимия шофьор Георги Александров по делото за катастрофата, в която загина 12-годишната Сияна. Катастрофата стана на 31 март 2025 г. между Телиш и Радомирци.

Съдебният състав е оставил без уважение искането за по-лека мярка, като е приел, че няма нови обстоятелства, които да променят първоначалната преценка за съпричастност към деянието, както и че не е отпаднала опасността от укриване.

В определението на Апелативния съд се посочва още, че независимо, че обвиняемият е неосъждан, от събраните доказателства се установява, че той е санкциониран нееднократно за нарушения по Закона за движението по пътищата, свързани с превишаване на скоростта, както и е осъждан двукратно в миналото. Според магистратите задържането не е извън разумен срок и делото се разглежда в нормални темпове.

Определението на Апелативен съд – Велико Търново е окончателно и не подлежи на обжалване.

Делото за катастрофата ще продължи в Окръжния съд в Плевен на 13 юли. Тогава се очаква да бъдат изслушани експертите по назначената комплексна автотехническа и съдебномедицинска експертиза.