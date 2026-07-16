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Шотландският ветеран Крейг Гордън приключи с футбола след 25-годишна кариера

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Спорт
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Ветеранът прекара 25 години по терените в Англия и Шотландия, изигравайки 682 мача с екипите на Хартс и Селтик Глазгоу в шотландския елит, както и на Съндърланд в английската Висша лига

Шотландският ветеран Крейг Гордън приключи с футбола след 25-годишна кариера
Снимка: БТА
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Шотландският вратар Крейг Гордън сложи край на кариерата си в професионалния футбол на 43-годишна възраст, съобщава "Скай Спортс".

Ветеранът прекара 25 години по терените в Англия и Шотландия, изигравайки 682 мача с екипите на Хартс и Селтик Глазгоу в шотландския елит, както и на Съндърланд в английската Висша лига.

Със Селтик той спечели Премиършип пет пъти, Купата на Шотландия два пъти и е петкратен носител на Купата на лигата, докато с тима от столицата има една Купа, както и един трофей от второто ниво на футбола в страната. Крейг Гордън е и най-младият футболист, въведен в залата на славата на родния си клуб Хартс - през 2007 година, когато е едва на 24.

Кариерата на шотландеца беше белязана от сериозни контузии, включително проблеми в глезените, счупени ръце и операция в коляното, която сложи край на престоя му в Съндърланд през 2012 година. До 2014-а той бе далеч от терените и завръщането му дори беше под въпрос, а през 2022-ра претърпя тежка фрактура на крака, завръщайки се за Хартс и за страната си след още операции.

Гордън е носил националната фланелка на Шотландия 84 пъти между 2004-та и 2026-а, и беше част от съставите за Евро 2020 и за Световното първенство през тази година, на което беше най-възрастният играч, но не записа участие.

#Крейг Гордън

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