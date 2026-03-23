БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Дъждовен и по-хладен април, валежи се очакват и около...
Чете се за: 03:15 мин.
"Тренд": 3,1 млн. избиратели ще отидат до...
Чете се за: 01:27 мин.
Самолет се сблъска с пожарна на летище "Ла...
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Щастлива развръзка: Откриха четирима младежи, затънали с автомобил в района на хижа „Марица“

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази
Снимка: Татяна Добротолюбова - Архив
Слушай новината

За изчезването на четирима младежи - две момичета и две момчета на 17 и 18 години, в курортен комплекс Боровец, е съобщено в Областната дирекция на МВР – София. Сигналът е получен преди полунощ от родителите на младежите, които се разтревожили, защото не успяват да осъществят връзка по телефона с децата си, обясниха от полицията.

Дежурният автопатрул е реагирал незабавно и е започнал издирвателни действия. Включил се е също служител на Планинската спасителна служба (ПСС) с моторна шейна в труднодостъпните участъци.

След няколко часа обходи четиримата младежи са били открити в района около хижа „Марица“. Те са били изплашени, но в добро физическо състояние.

Пред служителите на реда те разказали, че тръгнали от Самоков към хижата с колата на едно от момчетата, но по пътя автомобилът затънал. Наоколо забелязали предупредителни табели за мечки, а мобилните им телефони нямали обхват, затова останали на място да чакат помощ. Четиримата са предадени невредими на техните родители.

В началото на зимния сезон от ПСС отчетоха увеличена оперативна дейност, както и пълна готовност за зимния сезон. От службата тогава отчетоха и ръст на инцидентите в планините през последната година и заявиха необходимост от законодателни промени, които да улеснят дейността на спасителите.

#хижа "Марица" #изчезнали младежи #Боровец #самоков #ПСС

Последвайте ни

ТОП 24

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Божидар Саръбоюков в битка за медалите в скока на дължина на световния шампионат в зала в Торун
2
Божидар Саръбоюков в битка за медалите в скока на дължина на...
Ето как се представи България на световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (обзор)
3
Ето как се представи България на световното първенство по лека...
Иран е изстрелял 400 балистични ракети по Израел от началото на войната, 92% са били прехванати
4
Иран е изстрелял 400 балистични ракети по Израел от началото на...
Иран заплаши с пълно затваряне на Ормузкия проток, Тръмп с ултиматум - до 48 часа да бъде отворен
5
Иран заплаши с пълно затваряне на Ормузкия проток, Тръмп с...
Кризата в Близкия изток: НАТО работи за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток
6
Кризата в Близкия изток: НАТО работи за възстановяване на...

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
3
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
4
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
5
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
6
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...

Още от: Регионални

Полицейска акция се провежда в Самоков
Десетки земеделски производители от Ямболско излязоха на протест Десетки земеделски производители от Ямболско излязоха на протест
Чете се за: 01:55 мин.
Паркът за мечки в Белица отваря врати за посетители от 1 април Паркът за мечки в Белица отваря врати за посетители от 1 април
Чете се за: 02:45 мин.
12-годишно дете и трима възрастни пострадаха при катастрофа на пътя Велико Търново – Русе 12-годишно дете и трима възрастни пострадаха при катастрофа на пътя Велико Търново – Русе
Чете се за: 00:47 мин.
След тежката катастрофа на линейка с автобус – какво е състоянието на майката и детето? След тежката катастрофа на линейка с автобус – какво е състоянието на майката и детето?
Чете се за: 02:20 мин.
Ветеринарните власти с мерки срещу разпространението на шарка и шап по животните Ветеринарните власти с мерки срещу разпространението на шарка и шап по животните
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

44 000 души са подали заявления за гласуване в чужбина на парламентарния вот
44 000 души са подали заявления за гласуване в чужбина на...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Тръмп обяви, че в следващите 5 дни няма да атакува ирански ядрени и енергийни обекти Тръмп обяви, че в следващите 5 дни няма да атакува ирански ядрени и енергийни обекти
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Кризата в Близкия изток: НАТО работи за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток Кризата в Близкия изток: НАТО работи за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток
Чете се за: 04:17 мин.
Близък изток
Самолет се сблъска с пожарна на летище "Ла Гуардия" в Ню Йорк, има загинали (СНИМКИ) Самолет се сблъска с пожарна на летище "Ла Гуардия" в Ню Йорк, има загинали (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Чете се за: 03:12 мин.
Общество
12-годишно дете и трима възрастни пострадаха при катастрофа на пътя...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Почина бившият френски премиер Лионел Жоспен
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Дъждовен и по-хладен април, валежи се очакват и около Великден
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ