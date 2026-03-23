Щастлива развръзка: Откриха четирима младежи, затънали с автомобил в района на хижа „Марица“

За изчезването на четирима младежи - две момичета и две момчета на 17 и 18 години, в курортен комплекс Боровец, е съобщено в Областната дирекция на МВР – София. Сигналът е получен преди полунощ от родителите на младежите, които се разтревожили, защото не успяват да осъществят връзка по телефона с децата си, обясниха от полицията.

Дежурният автопатрул е реагирал незабавно и е започнал издирвателни действия. Включил се е също служител на Планинската спасителна служба (ПСС) с моторна шейна в труднодостъпните участъци.

След няколко часа обходи четиримата младежи са били открити в района около хижа „Марица“. Те са били изплашени, но в добро физическо състояние.

Пред служителите на реда те разказали, че тръгнали от Самоков към хижата с колата на едно от момчетата, но по пътя автомобилът затънал. Наоколо забелязали предупредителни табели за мечки, а мобилните им телефони нямали обхват, затова останали на място да чакат помощ. Четиримата са предадени невредими на техните родители.

В началото на зимния сезон от ПСС отчетоха увеличена оперативна дейност, както и пълна готовност за зимния сезон. От службата тогава отчетоха и ръст на инцидентите в планините през последната година и заявиха необходимост от законодателни промени, които да улеснят дейността на спасителите.