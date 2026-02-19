Ще надграждам завареното, никога нищо не започва и не завършва с нас, каза служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов

Винаги съм бил на мнение, че никога нищо не започва от нас и не завършва с нас. Ще се опитам да надграждам полезното, което е направено от вас, каза служебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов при приемането на поста от Георги Георгиев в сградата на ведомството, цитиран от пресцентъра на институцията.

В кабинета на министъра те си предадоха ключа за държавния печат.

„Пожелавам ви на добър час в нелеката и отговорна задача като министър на правосъдието. От все сърце ви уверявам, че можете да разчитате на нашата подкрепа в Народното събрание за важните и необходими реформи, които предстоят“, каза Георгиев.

"Надявам се на полезна обща работа", добави той.

Янкулов благодари за посрещането и изрази убеденост за добри отношения занапред.

Двамата високо оцениха експертизата на екипа в МП.

Пред медиите Георги Георгиев каза, че оставя ведомството „с гордо вдигната глава“ и изготвени над 50 закона и наредби, както и напредък по реформи, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост.