Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 03:07 мин.

Ще повлияе ли грипната епидемия на оформянето на срочните оценки?

Чете се за: 01:47 мин.
Деца
училището остава онлайн големите градове
Оценките на учениците за първия учебен срок на учебната 2025/2026 година ще бъдат оформени до 30 януари, дори ако в повече области в страната се въведе онлайн обучение заради грипна епидемия. Това увери Асен Александров, председател на Сдружението на директорите в средното образование в България, в коментар за БТА.

По думите му към момента около 95 процента от учениците вече имат необходимия брой оценки по всички предмети. Учителите наблюдават работата на учениците още от 15 септември, което означава, че разполагат с информация за представянето им в продължение на близо четири месеца.

Александров обясни, че дори ако учениците преминат за една седмица в дистанционно обучение, това няма да попречи на оформянето на успеха им. Минималното изискване е по две оценки на предмет за срока, а в повечето случаи те вече са налични. Освен това учителите разчитат и на текущи наблюдения, домашни работи и цялостното участие на учениците.

Класните работи обикновено се провеждат през декември, а само в редки случаи – в началото на януари. Затова периодът между 15 и 30 януари не е решаващ за поставянето на оценки. Ако се наложи, могат да се използват и проекти или онлайн задания като форма за оценяване.

От Министерството на образованието и науката напомнят, че вторият учебен срок започва на 3 февруари за всички ученици от 1. до 12. клас. Междусрочната ваканция ще бъде от 31 януари до 2 февруари включително.

