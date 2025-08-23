Ще ремонтират трамвайния път на кръстовището на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" и ул. "Граф Игнатиев"

От 25 август ще започне ремонт на трамвайния релсов път при кръстовището на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" и ул. "Граф Игнатиев". Ремонтът е изключително належащ и неотложен. Съобразен е да бъде извършен в летния период, когато обичайно намалява трафикът в града, съобщват от Столичната общона.

Проектът се финансира от Столичната община и се изпълнява от "Столичен електротранспорт" ЕАД. Ще бъде обновена релсова крива (75 метра единичен коловоз). Ремонтът обхваща само конкретния участък, като монтажът на новите релсови елементи е възможен единствено от съседния коловоз, при изключване на напрежението в контактната мрежа. Това не позволява движение на пенделни трамваи (които да свързват частите на трасето, които са останали откъснати) в непосредствена близост до зоната на строително-монтажни работи.

Не е предвиден ремонт на релсовия път върху мостовата конструкция на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви".

За времето на ремонта ще бъде въведена временна организация на движение, която е съобразена с осигуряването на безопасно и защитено протичане на работния процес, както и сигурност при придвижването на гражданите. Направено е всичко възможно за организиране на алтернативен автобусен маршрут. Променя се движението на трамвайните линии преминаващи в района.

По ул. "Граф Игнатиев", съгласно действащата организация, не се допуска навлизане на превозни средства. Трамвайното трасе по ул. "Граф Игнатиев" и прилежащата пътна настилка не са предвидени за натоварване от тежкотоварни превозни средства. Това създава риск от компрометиране на настилката и последващи дефекти.