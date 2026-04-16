Швьонтек започна уверено в Щутгарт, Остапенко отпадна след обрат

Полякинята е на четвъртфинал, а Андреева и Сьонмез също впечатлиха с победи

Швьонтек започна уверено в Щутгарт, Остапенко отпадна след обрат
Двукратната шампионка Ига Швьонтек се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на клей от категория WTA 500 в Щутгарт с награден фонд над 1 милион евро.

Поставената под номер 3 в схемата полякиня победи германката Лаура Зигемунд с 6:2, 6:3 за 90 минути в първия си мач под ръководството на новия си треньор Франсиско Роиг. Швьонтек реализира пет пробива, макар да допусна и два на собствен сервис, и продължава уверено към нов силен резултат в надпреварата, която спечели през 2022 и 2023 година.

В следващия кръг тя ще се изправи срещу победителката от двубоя между Мира Андреева и Алиша Паркс.

Рускинята Андреева също демонстрира характер, след като обърна защитаващата титлата си Елена Остапенко с 5:7, 6:2, 6:4, наваксвайки пасив от 1:4 в решаващия сет. Американката Паркс пък се справи с германката Нома Ноха Акуге в два сета.

Силен ден записа и турската квалификантка Зейнеп Сьонмез, която постигна историческа победа с 6:2, 6:2 над осмата в света Джазмин Паолини – първи успех в кариерата ѝ срещу съперничка от топ 10. В следващия кръг тя ще срещне Лейла Фернандес.

Линда Носкова също продължава напред след обрат срещу Шуай Чжан, а Елина Свитолина не остави шансове на Ева Лис, разгромявайки я с 6:1, 6:0.

ТОП 24

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
1
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Необосновано повишение на цените: НАП и КЗП ще изнесат данни за проверките в страната
2
Необосновано повишение на цените: НАП и КЗП ще изнесат данни за...
Цените нагоре след еврото: Стотици нарушения на пазара и масови увеличения на стоки и услуги
3
Цените нагоре след еврото: Стотици нарушения на пазара и масови...
Променлива облачност с валежи от дъжд ни очакват в сряда
4
Променлива облачност с валежи от дъжд ни очакват в сряда
Деветима загинали и 13 ранени при нoва стрелба в училище в Турция
5
Деветима загинали и 13 ранени при нoва стрелба в училище в Турция
Утре над по-голямата част от страната ще бъде слънчево
6
Утре над по-голямата част от страната ще бъде слънчево

Най-четени

Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
1
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
2
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
3
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
4
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на метеорити върху повърхността на Луната
5
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на...
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от Разлог
6
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от...

Още от: WTA

Виктория Томова допусна обрат в Щутгарт
Мира Андреева обърна Анастасия Потапова и грабна титлата в Линц Мира Андреева обърна Анастасия Потапова и грабна титлата в Линц
Чете се за: 01:35 мин.
Виктория Томова загуби във втория кръг на квалификациите в Щутгарт Виктория Томова загуби във втория кръг на квалификациите в Щутгарт
Чете се за: 00:47 мин.
Мира Андреева прегази Елена Габриела Русе и е на финал в Линц Мира Андреева прегази Елена Габриела Русе и е на финал в Линц
Чете се за: 01:15 мин.
Виктория Томова започна с убедителна победа в квалификациите на WTA 500 турнира в Щутгарт Виктория Томова започна с убедителна победа в квалификациите на WTA 500 турнира в Щутгарт
Чете се за: 01:00 мин.
Мира Андреева e полуфиналистка на тенис турнира в Линц Мира Андреева e полуфиналистка на тенис турнира в Линц
Чете се за: 01:17 мин.

Борбата за честни избори: Служебната власт с критики към прокуратурата
Борбата за честни избори: Служебната власт с критики към прокуратурата
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Цените нагоре след еврото: Стотици нарушения на пазара и масови увеличения на стоки и услуги Цените нагоре след еврото: Стотици нарушения на пазара и масови увеличения на стоки и услуги
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Примирието в Близкия изток: Пакистанска делегация е на консултации в Техеран Примирието в Близкия изток: Пакистанска делегация е на консултации в Техеран
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Сенатът на САЩ блокира опит за ограничаване на военните действия срещу Иран Сенатът на САЩ блокира опит за ограничаване на военните действия срещу Иран
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Трагедията в Турция: Властите разследват нападението на въоръжен...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Първа стъпка към смяната на властта в Унгария: Петер Мадяр иска...
Чете се за: 06:07 мин.
По света
Цените на горивата: Икономисти препоръчват ограничаване на...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Надвиснала опасност: Над 100 моста в страната са в критично състояние
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
