Швьонтек започна уверено в Щутгарт, Остапенко отпадна след обрат

Двукратната шампионка Ига Швьонтек се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на клей от категория WTA 500 в Щутгарт с награден фонд над 1 милион евро.

Поставената под номер 3 в схемата полякиня победи германката Лаура Зигемунд с 6:2, 6:3 за 90 минути в първия си мач под ръководството на новия си треньор Франсиско Роиг. Швьонтек реализира пет пробива, макар да допусна и два на собствен сервис, и продължава уверено към нов силен резултат в надпреварата, която спечели през 2022 и 2023 година.

В следващия кръг тя ще се изправи срещу победителката от двубоя между Мира Андреева и Алиша Паркс.

Рускинята Андреева също демонстрира характер, след като обърна защитаващата титлата си Елена Остапенко с 5:7, 6:2, 6:4, наваксвайки пасив от 1:4 в решаващия сет. Американката Паркс пък се справи с германката Нома Ноха Акуге в два сета.

Силен ден записа и турската квалификантка Зейнеп Сьонмез, която постигна историческа победа с 6:2, 6:2 над осмата в света Джазмин Паолини – първи успех в кариерата ѝ срещу съперничка от топ 10. В следващия кръг тя ще срещне Лейла Фернандес.

Линда Носкова също продължава напред след обрат срещу Шуай Чжан, а Елина Свитолина не остави шансове на Ева Лис, разгромявайки я с 6:1, 6:0.