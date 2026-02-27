БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса...
Чете се за: 03:52 мин.
Освободиха директора на Изпълнителна агенция...
Чете се за: 00:55 мин.
Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване...
Чете се за: 02:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Сигнал за сеч край "Петрова нива" – може ли историческата местност да остане недостъпна?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Запази

Екопътеки и пътища в Странджа са почти непроходими заради интензивна сеч, алармира кметът на Малко Търново

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Историческата местност "Петрова нива" може да остане недостъпна. За това алармира кметът на Малко Търново. Според него, екопътеки и общински пътища в Странджа са почти непроходими заради интензивна сеч и тежкотоварни камиони. От Изпълнителната агенция по горите заявиха, че сечта е законна, а пътят вече се почиства.

Преди дни местни жители и туристически екскурзоводи сигнализирали на кмета на Малко Търново, че екопътеките в Странджа са почти непроходими заради интензивна сеч и преминаването на тежкотоварни автомобили.

Илиян Янчев, кмет на Община Малко Търново: "Само един час по-късно ми се обади и пазачът, който е на музея в "Петрова нива" и каза, че не може да мине с велосипед и ми пуснаха снимките. Когато ги видях - беше шок. Винаги е имало някакви нарушения, но това всички граници прекали. По този начин се използват общинските пътища, те се рушат и оттам нататък никакви ангажименти."

Потърпевшите пазачи от историческата местност "Петрова нива", която е останала блокирана, се притесняват да застанат пред камерата ни. Но казват, че пътят е в окаяно състояние точно преди националния празник, когато очакват много хора да посетят паметника. Според кмета на Малко Търново горското стопанство в село Звездец е в нарушение, след като е разрешило сечта.

Илиян Янчев, кмет на Община Малко Търново: "Това е заповед на министъра на земеделието от 2016 г. и там се казва, че транспортирането на дървесина, добита в горските територия да се извършва в периоди, в които това няма да доведе до повреждане и унищожаване на трайни пътища."

В заповедта има и точка, според която достъпът трябва да бъде ограничен, когато почвите са с повишена влажност.

Илиян Янчев, кмет на Община Малко Търново: "Същият ден валеше дъжд, преди това валеше сняг. Всичко в гората е киша. И в това време да излизаш, без да си си почистил гумите, да излизаш на асфалт, който по-късно няма да е асфалт, това за мен е много голямо нарушение."

Наложена е санкция и от полицията, тъй като по пътя е забранено да се движат камиони над 15 тона. Потърсихме директорът на горското стопанство в Звездец, но не го открихме в сградата. Мобилният му телефон беше изключен. Писмена позиция получихме от Изпълнителната агенция по горите. В нея се казва, че сечта е законна, а хората, причинили щети по пътното платно, следва да ги отстранят за своя сметка.

Изпълнителна агенция по горите: "Незабавно след подаване на сигнала на 26.02.2026 г. сечта в посочените насаждения е спряна за срок от три дни… с цел изясняване на обстоятелствата. На 27.02.2026 г. е извършена проверка на място. Установено е, че в отделни участъци от общинския път, е налице замърсяване на пътното платно с кал, което не е възпрепятствало движението по пътя. Не са констатирани увреждания на пътната настилка, липсват коловози и движението по пътя не е ограничавано. Своевременно са предприети действия за почистване на пътната настилка."

Екипът ни видя, че пътната отсечка през целия ден се почистваше от служители на горското стопанство.

# Малко Търново #сеч в горите #сеч #Странджа #Петрова нива #Изпълнителна агенция по горите

Последвайте ни

ТОП 24

Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
1
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
2
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
3
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
4
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
Ференцварош разби сърцето на Лудогорец в Лига Европа
5
Ференцварош разби сърцето на Лудогорец в Лига Европа
Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева
6
Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
4
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
5
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в...
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
6
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни

Още от: Регионални

Недоволство и в Русе заради завишени сметки за ток
Недоволство и в Русе заради завишени сметки за ток
Катастрофа блокира АМ "Тракия" в посока Бургас край Пловдив Катастрофа блокира АМ "Тракия" в посока Бургас край Пловдив
Чете се за: 00:45 мин.
При акция на ГДБОП: Задържаха дилъри на фентанил във Варна (СНИМКИ) При акция на ГДБОП: Задържаха дилъри на фентанил във Варна (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
ВКС върна на Окръжен съд - Велико Търново делото за побоя срещу шефа на полицията в Русе ВКС върна на Окръжен съд - Велико Търново делото за побоя срещу шефа на полицията в Русе
Чете се за: 03:15 мин.
Столичната община обяви процедура за преместването на трамваите от бул. „Хр. Ботев“ до бул. „Витоша“ Столичната община обяви процедура за преместването на трамваите от бул. „Хр. Ботев“ до бул. „Витоша“
Чете се за: 02:12 мин.
На 3 март Паметникът на свободата на Шипка ще е с вход свободен На 3 март Паметникът на свободата на Шипка ще е с вход свободен
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в Долни Богров
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Високите сметки за ток и нови цени на водата – какви мерки предприема служебната власт? Високите сметки за ток и нови цени на водата – какви мерки предприема служебната власт?
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Недоволство и в Русе заради завишени сметки за ток Недоволство и в Русе заради завишени сметки за ток
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Сигнал за сеч край "Петрова нива" – може ли историческата местност да остане недостъпна? Сигнал за сеч край "Петрова нива" – може ли историческата местност да остане недостъпна?
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
При акция на ГДБОП: Задържаха дилъри на фентанил във Варна (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински...
Чете се за: 00:55 мин.
Общество
Семейство Клинтън дава показания по аферата "Епстийн"
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Пакистан вече е "в открита война" с афганистанските талибани
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ