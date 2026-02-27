Сигнал за сеч край "Петрова нива" – може ли историческата местност да остане недостъпна?

Историческата местност "Петрова нива" може да остане недостъпна. За това алармира кметът на Малко Търново. Според него, екопътеки и общински пътища в Странджа са почти непроходими заради интензивна сеч и тежкотоварни камиони. От Изпълнителната агенция по горите заявиха, че сечта е законна, а пътят вече се почиства.

Преди дни местни жители и туристически екскурзоводи сигнализирали на кмета на Малко Търново, че екопътеките в Странджа са почти непроходими заради интензивна сеч и преминаването на тежкотоварни автомобили.

Илиян Янчев, кмет на Община Малко Търново: "Само един час по-късно ми се обади и пазачът, който е на музея в "Петрова нива" и каза, че не може да мине с велосипед и ми пуснаха снимките. Когато ги видях - беше шок. Винаги е имало някакви нарушения, но това всички граници прекали. По този начин се използват общинските пътища, те се рушат и оттам нататък никакви ангажименти."

Потърпевшите пазачи от историческата местност "Петрова нива", която е останала блокирана, се притесняват да застанат пред камерата ни. Но казват, че пътят е в окаяно състояние точно преди националния празник, когато очакват много хора да посетят паметника. Според кмета на Малко Търново горското стопанство в село Звездец е в нарушение, след като е разрешило сечта.

Илиян Янчев, кмет на Община Малко Търново: "Това е заповед на министъра на земеделието от 2016 г. и там се казва, че транспортирането на дървесина, добита в горските територия да се извършва в периоди, в които това няма да доведе до повреждане и унищожаване на трайни пътища."

В заповедта има и точка, според която достъпът трябва да бъде ограничен, когато почвите са с повишена влажност.

Илиян Янчев, кмет на Община Малко Търново: "Същият ден валеше дъжд, преди това валеше сняг. Всичко в гората е киша. И в това време да излизаш, без да си си почистил гумите, да излизаш на асфалт, който по-късно няма да е асфалт, това за мен е много голямо нарушение."

Наложена е санкция и от полицията, тъй като по пътя е забранено да се движат камиони над 15 тона. Потърсихме директорът на горското стопанство в Звездец, но не го открихме в сградата. Мобилният му телефон беше изключен. Писмена позиция получихме от Изпълнителната агенция по горите. В нея се казва, че сечта е законна, а хората, причинили щети по пътното платно, следва да ги отстранят за своя сметка.

Изпълнителна агенция по горите: "Незабавно след подаване на сигнала на 26.02.2026 г. сечта в посочените насаждения е спряна за срок от три дни… с цел изясняване на обстоятелствата. На 27.02.2026 г. е извършена проверка на място. Установено е, че в отделни участъци от общинския път, е налице замърсяване на пътното платно с кал, което не е възпрепятствало движението по пътя. Не са констатирани увреждания на пътната настилка, липсват коловози и движението по пътя не е ограничавано. Своевременно са предприети действия за почистване на пътната настилка."

Екипът ни видя, че пътната отсечка през целия ден се почистваше от служители на горското стопанство.