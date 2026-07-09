Силен дъжд и буря нанесоха щети в Стара Загора

Силният дъжд и бурята, преминали над Стара Загора, причиниха редица щети в града. Към момента са получени сигнали за осем паднали дървета, като всички постъпили сигнали се обработват от компетентните екипи.

Заради паднало дърво върху пътното платно е затворен участъкът на ул. „Гурко“ при кръстовището с ул. „Парчевич“. На място се работи по разчистването и възстановяването на нормалното движение.

Бурята е причинила и скъсвания на участъци от контактната мрежа на тролейбусния транспорт, което води до затруднения в обслужването на линиите.

Отговорните служби ще останат на дежурство през цялата нощ, за да отстраняват последствията от бурята и да реагират на новопостъпили сигнали.