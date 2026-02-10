БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Силна буря удари 34-тата българска антарктическа експедиция

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Запази

Това е най-силната стихия от началото на експедицията, скоростта на вятъра е над 150 км/ч

силната буря началото удари тата българска антарктическа експедиция
Снимка: БТА
Слушай новината

Тридесет и четвъртата българска антарктическа експедиция е ударена от най-силната буря от нейното начало в средата на ноември.

Скоростта на вятъра на пориви е над 150 км/ч, постройките на българската антарктическа база “Св. Климент Охридски” вибрират и навън е опасно придвижването между тях.

Научноизследователският кораб “Св. св. Кирил и Методий” (НИК 421) се укри от вълните и вятъра в залива пред испанската антарктическа база “Хуан Карлос I” и към момента е невъзможно пускането на лодки до брега. Учени и логистици от експедицията трябваше да слязат днес от борда на кораба на сушата, но транспортирането им е отложено до наличието на подходящо време.

Очаква се бурята да не утихне и през нощта и утрешния ден.

Българският научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий” (НИК 421) отплава за Ледения континент на 7 ноември от Варна. Плавателният съд пристигна във военната база на аржентинския град Мар дел Плата на 13 декември 2025 г. след едномесечно плаване през Атлантическия океан.

#34-та мисия #Антрактида #буря

Последвайте ни

ТОП 24

Политическите коментари по случая "Петрохан"
1
Политическите коментари по случая "Петрохан"
Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън кемпера, твърдят разследващи
2
Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън...
Кмет на Згориград: Районът, където е открит кемперът, има активни кошари
3
Кмет на Згориград: Районът, където е открит кемперът, има активни...
До момента са образувани две досъдебни производства по случая "Петрохан"
4
До момента са образувани две досъдебни производства по случая...
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
5
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
3
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Наука и технологии

"Спейс Екс" ще приоретизира изграждането на база на Луната пред изпращането на хора на Марс
"Спейс Екс" ще приоретизира изграждането на база на Луната пред изпращането на хора на Марс
Социална мрежа за AI - експеримент или предупреждение? Социална мрежа за AI - експеримент или предупреждение?
Чете се за: 00:47 мин.
В ранните си дни Марс е бил много по-влажен и динамичен свят В ранните си дни Марс е бил много по-влажен и динамичен свят
Чете се за: 04:30 мин.
НАСА пренасочи за март изстрелването на ракетата си с мисия около Луната НАСА пренасочи за март изстрелването на ракетата си с мисия около Луната
Чете се за: 01:30 мин.
Япония извлече проби с редки минерали от дълбочина над 6000 метра в морето Япония извлече проби с редки минерали от дълбочина над 6000 метра в морето
Чете се за: 00:45 мин.
НАСА отложи мисия до Луната заради екстремно студено време НАСА отложи мисия до Луната заради екстремно студено време
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Последен кръг консултации при президента Илияна Йотова
Последен кръг консултации при президента Илияна Йотова
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Разследването на трагедията "Петрохан" продължава Разследването на трагедията "Петрохан" продължава
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на футболиста, хванат да шофира след употреба на алкохол Повдигнаха обвинение на футболиста, хванат да шофира след употреба на алкохол
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Започва разширението на третата линия на столичното метро
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Нова климатична цел на ЕС: 90% по-малко парникови газове до 2040...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Естония отвори официален път по замръзналото Балтийско море
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Предимно облачно време във вторник
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ