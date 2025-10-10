Силно земетресение разтърси Филипините, има предупреждение за цунами

Земетресение с магнитуд 7,6 удари филипинския остров Минданао, съобщиха от Европейско-средиземноморския сеизмологичен център. Трусът е бил на дълбочина от 10 километра и е усетен в голяма част от южните Филипини.

Според Тихоокеанския център за предупреждение за цунами в Хонолулу, има риск от опасни вълни, които могат да засегнат крайбрежието в радиус до 300 километра от епицентъра. Очаква се вълни с височина до 3 метра в някои райони на Филипините, а по-малки — в Индонезия и Палау.

Индонезия вече издаде предупреждение за цунами за северните части на Сулавеси и Папуа. Според местната агенция по геофизика, възможно е вълни до 50 сантиметра да достигнат бреговете.

Властите в региона призовават хората да останат на безопасно разстояние от морето и да следят официалните съобщения.