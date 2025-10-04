Дъжд, сняг и после... слънце! Ето какво време ни чака през уикенда

Рано сутринта дъжд ще вали на доста места в страната, а по високите полета в Западна България ще прехвърча и сняг – да, през октомври! Постепенно валежите ще спират, но в Централна и Североизточна България ще има още малко мокри изненади.

Следобед дъждовно ще остане по Черноморието и в планините. Температурите ще са между 8° и 13°, а в югоизточните райони и по морето – до 15°–16°. Ще духа слаб до умерен вятър, но вълните по морето ще се поуспокоят.

В планините ще бъде мрачно, с валежи от дъжд, а над 1300 метра – от сняг. Там температурите ще стигат до 4° на 1200 метра и около –1° на 2000 метра.

Неделя ще ни донесе облекчение – слънце! На места сутринта ще има мъгла или дори слана, но през деня ще се стопли – между 16° и 21°. Вечерта в Северозападна България отново може да превали.

А началото на новата седмица ще ни върне към облачно и ветровито време с дъжд, особено в югоизточната част на страната. Ще е по-топло сутрин, но през деня температурите ще паднат – около 10° до 15°.