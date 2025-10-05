БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Неделя с повече слънце, но вечерта идва нов дъжд

септември последен ден лятото астрономическата есен настъпва 2119 часа
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Днес ще е приятно и слънчево почти навсякъде, само на места ще има малко повече облаци, но без валежи. Сутринта в равнините може да има мъгла или ниска облачност, а през деня ще се появи лек вятър от запад-югозапад. Температурите се вдигат — между 16° и 21°, а в София ще е около 17°. Вечерта обаче облаците се връщат и в Западна България ще започне да вали дъжд.

В планините – предимно слънчево и по-топло, но привечер облаците ще се сгъстяват, а през нощта на места ще завали. Над 2200 метра може дори да прехвърчи сняг. Ще духа умерен, по високото — силен вятър.

По морето — слънце и лек югозападен вятър. Температурите ще са около 20°, колкото е и морската вода. Вълните ще са спокойни — около 2 бала.

Чудесен есенен ден за разходки, преди новите облаци и дъжд утре!

