Симеон Николов е избран за разпределител №1 в Русия

Българският национал Симеон Николов беше избран за най-добър разпределител в руското волейболно първенство. Той спечели 55% от гласовете в анкетата.

Едва 19-годишен, Николов прави много силен първи сезон с отбора на „Локомотив Новосибирск“. Той изпревари Константин Абаев от „Зенит Казан“ и Роман Порошин от „Белогорие“.

Между 26 и 29 януари треньорите в първенството ще избират идеалния отбор на полусезона, който ще бъде обявен на 30 януари.

Симеон Николов е и сребърен медалист с националния отбор на България от Световното първенство по волейбол, проведено миналата година във Филипините.

Отборът на „Локомотив Новосибирск“, воден от българския треньор Пламен Константинов, в момента е втори в класирането на руското първенство.