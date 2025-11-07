БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Симеон Николов и Локомотив Новосибирск нямат спиране в Русия

от Веселин Михайлов
Спорт
5 от 5 за българина и неговите съотборници в руския волейболен елит.

Симеон Николов и Локомотив Новосибирск нямат спиране в Русия
Снимка: Локомотив-Новосибирск
Симеон Николов и Локомотив Новосибирск продължават да са под пара от началото на сезона в руската Суперлига. Селекцията, водена от Пламен Константинов надделя при визитата си на Динамо-ЛО с 3:0 (29:27, 25:22, 25:18) в мач от петия кръг.


Това бе достатъчно за тима от Новосибирск да остане перфектен в руския елит с пет победи и 15 точки, което ги прави лидер във временното класиране. Следващият мач за Константинов, Николов и компания ще бъде на 12 ноември (сряда), когато ще приеме Белогорие.

Николов отново изигра цяла среща с екипа на Локомотив. Българският национал допринесе за успеха на своя нов отбор с 4 точки (3 блока). Разпределителят получи оценка 6.1 за играта си.

Омар Курбанов бе над всички за Локомотив с 14 точки. Сам Деруу и Ражабдибир Шахбанмирзаев добавиха по 10 точки за успеха

Осниел Мергарехо отвърна с 11 точки за Динамо-Ло.

