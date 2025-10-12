БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Карлос Насар бе посрещнат като герой в София
Симеон Николов влезе в тренировъчен режим с Локомотив Новосибирск

Българският национал се присъедини към редиците на руснаците.

Симеон Николов влезе в тренировъчен режим с Локомотив Новосибирск
Симеон Николов вече се намира на руска земя. Българският национал се присъедини към волейболния Локомотив Новосибирск, съобщиха от клуба, използвайки своите профили в социалните мрежи. Разпределителят направи първа тренировка с новия си отбор, воден от Пламен Константинов.


Световният шампион от Филипините бе приет добре от новите си съотборници.

„Чувствам се добре! Добре си починах. Така че вече съм отново мотивиран, за да играя, за да печеля двубои. Полетът до Новосибирск беше перфектен. Беше бърз, но успях да спя много. Нужно ми е да привикна към времето тук. Сигурен съм, че това няма да е проблем”, сподели той на първото занимание с руснаците.

Знаех, че топката тук е различна. Не съм виждал и не съм докосвал подобна топка по-рано. Смятам, че това е една обикновена волейболна топка, нищо особено. Така че, сега ми трябват няколко тренировки, но след това всичко ще бъде наред.“

„Залата тук в Новосибирск е красива, също като цветовете на знамето на България. Смятам, че ще ми е удобно да играя тук. Чакам много момента, за да видя пълна залата с фенове по време на мач. Ще се видим скоро“, коментира по-малкият от братята Николови.

Николов ще дебютира с екипа на Локомотив на 18 октомври (събота). Тогава момчетата на Константинов ще срещнат Кузбас Кемерово.

