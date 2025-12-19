БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Президентът пред "Величие": Необходими са...
Чете се за: 04:20 мин.
Президентът връчва първия мандат за ново правителство...
Чете се за: 00:52 мин.

Увеличиха присъдата на Рангел Бизюрев за убийството в Цалапица

от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
делото рангел бизюрев беше отложено
Увеличиха присъдата на Рангел Бизюрев за убийството в Цалапица. Днес Апелативният съд в Пловдив обяви решението си като втора инстанция, с което подсъдимият за тежкото престъпление отпреди година и половина получава 17 години затвор.

Окръжният съд определи по-малко наказание в размер на 15 години лишаване от свобода. След протест на прокуратурата и жалба на защитата сега висшите магистрати са потвърдили, че единствено Рангел Бизюрев е нанасял удари в лицето и тялото на жертвата Димитър Малинов. Потвърдена е и причината за смъртта - задушаване след счупване на носа, настъпило в рамките на 5 до 7 минути, което отхвърля твърденията на близките на момчето, че той е бил заровен жив.

В мотивите си съдиите посочват, че убийството не е извършено с квалификацията "особена жестокост" и затова не се прилага наказанието "доживотен затвор".

Апелативният съд завишава с две години присъдата на Бизюрев заради опитите му да прикрие следите от престъплението и заради факта, че без угризение на следващия ден той е заминал на море. Потвърдена е сумата на присъденото обезщетение за близките на жертвата в размер на 530 000 лв.

Присъдата подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.

#убийството на Митко от Цалапица #Рангел Бизюрев

