Симеон Сакскобургготски и областният управител на София обсъдиха състоянието на парк „Врана“ на среща в двореца

Симеон Сакскобургготски и областният управител на София Стефан Арсов обсъдиха състоянието на парк „Врана“ на среща в двореца. Това съобщиха от пресофиса на бившия министър-председател на България в периода 2001 - 2005 г.

Двамата обсъдиха конкретни стъпки за развитие на парка – от подобрения в инфраструктурата и нови обществени събития, до инициативи за популяризиране на „Врана” като символ на модерна София, която съхранява и почита своето наследство.

„Парк „Врана” е жива връзка между миналото и бъдещето на столицата. Наш дълг е да го съхраним, но и да го развием – като дом на културата, знанието и обществеността”, подчерта областният управител Стефан Арсов.

Той очерта своята амбиция „Врана” да се превърне в истински културен и обществен център – място, където история, природа и съвременност се преплитат в полза на гражданите, пише в съобщението.

Сакскобурготски приветства плановете на областна администрация и подчерта готовността си за активно съдействие. Той изрази увереност, че „Врана” е повече от парк – тя е дух, история и символ на София, чието бъдеще е в добрите ръце на институция, която ясно вижда потенциала ѝ. Парк „Врана” има особена историческа и сантиментална стойност за Симеон Сакскобургготски, тъй като е създаден от неговия дядо – цар Фердинанд I, посочват още от пресофиса.

В края на август тази година парк „Вранa” официално премина под управлението на Областна администрация - София.



