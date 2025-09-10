Симеон Щерев: Няма как да искаме резултати при мъже и жени, когато липсват такива при юноши и девойки

Няма как да искаме резултати при мъже и жени, когато липсват такива при юноши и девойки. В това беше категоричен националният селекционер по борба за жени Симеон Щерев на днешната пресконференция преди световното първенство в Загреб (13-21 септември).

На брифинга присъстваха още треньорът на свободния стил Радослав Великов, наставникът на класиците Стоян Добрев, както и секретарят на БФ Борба Недко Мариянов.

"Над 100 клуба са подкрепили г-жа Станка Златева за нейната програма и всички искат промяна. Не очакваме резултати на това световно и на следващото, защото това е материалът, който са ни завещали от предишното ръководство за последните осем години. Искаме да развиваме кадети, очакваме резултати след години. Към клуб ЦСКА няма специално отношение", сподели Мариянов.

"Обявявам състава, който ще се бори на световното първенство в Загреб след няколко дена - в завършителната фаза сме на нашата подготовка в Самоков. До момента състезателите са на добро ниво. Въпреки борците, които отказаха да се явят на нашата подготовка, останаха момчета, които реално по една или друга причина бяха завършили спортните си кариери. За тези 3-4 месеца няма как да влезнат във върхова форма, но вярвам, че могат да покажат качествата си. На 63 кг е Николай Вичев, 72 кг - Дейвид Димитров, 77 кг - Стоян Кубатов и 87 кг - Даниел Александров. Има млади момчета, които залагаме за в бъдеще да се работи. Започнах с малко по-голям състав, но в процеса на подготовка се случиха някои контузии. Някои се отказаха - 72 кг Петър Горняшки, получи контузия на последния турнир. На 87 кг с Йоан Димитров имахме един казус", коментира Добрев.

"Лагерът на жените премина изцяло в Дианабад - в хотел "Диана 3" и спортната зала, която сме определили за централизирана подготовка. Имахме една гостенка на 62 кг от Япония, която помагаше на Юлияна Янева и Биляна Дудова. Добра състезателка, помогна много и на двете. За Световното имаме три участнички - 62 кг Биляна Дудова, 68 кг Юлияна Янева и 76 кг Ванеса Георгиева. Подготовката най-важното мина без травми", каза Щерев и допълни:

"Световното първенство е най-силното състезание. Спечелим ли там медал, може да разчитаме на олимпийски медали. Един състезател, за да стигне до медал на голямо първенство при мъжете, му трябват 8-10 години. След това почват резултатите. Ние при юношите не може да вземем точка, какво ще вземем при мъжете? След 4-5 години тези деца трябва да спечелят медали при юноши. По-лесно е да купиш легионер, но това не развива нашата борба. Ако искаме българска школа, трябва ние да я подготвим".

"При нас подготовката мина също добре. Предпоследният лагер го направихме в Грузия съвместно с много отбори от Европа. С отбора на Армения, домакините, Молдова. Добри спаринги. Последният ни етап е на Дианабад. В 57 кг ще ни представя Ивайло Тисов, 65 кг Микяй Наим, 74 кг Рамазан Рамазанов, 92 кг Ахмед Батаев, 97 кг Ахмед Магамаев и 120 кг Ален Хубулов. Мисля, че всички доста се стараха през целия подготвителен период и се надявам на Световното да покажат най-доброто от себе си", заяви Радослав Великов.