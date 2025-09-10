БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна...
Чете се за: 05:10 мин.
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома...
Чете се за: 00:47 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето...
Чете се за: 02:55 мин.
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за...
Чете се за: 03:12 мин.
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Чете се за: 03:05 мин.
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община...
Чете се за: 01:00 мин.
Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк...
Чете се за: 01:20 мин.
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Чете се за: 01:50 мин.

Стоян Добрев: Момчетата чакат с нетърпение световното първенство по борба

Чете се за: 02:55 мин.
Спорт
БНТ 3 ще предава пряко финалите от 14 до 21 септември.

симеон щерев искаме резултати мъже жени липсват такива юноши девойки
Снимка: startphoto.bg
Националите по борба в класически стил заминават в добро състояние за световното първенство в Загреб и имат голямо желание да се докажат, заяви старши треньорът Стоян Добрев преди турнира. От групата обаче отпадат европейският шампион Кирил Милов и олимпийският първенец Семен Новиков, които отказват да провеждат централизирана подготовка.

БНТ 3 ще предава пряко финалите от 14 до 21 септември.

Вместо тях в Загреб ще се борят Николай Вичев (63 кг), Дейвид Димитров (72 кг), Стоян Кубатов (77 кг) и Даниел Александров (87 кг). Последният на практика е директен заместник на Новиков.

"Момчетата са в добро психическо състояние. Чакат с нетърпение турнира и се надявам световното първенство да протече успешно. Включиха се с голямо желание в подготовката, защото бяха пренебрегвани от предното ръководство и искат да се докажат. Дали ще бъде сега, или догодина, те ще покажат потенциала си", заяви той.

Добрев бе назначен на поста след изборите за нов председател на федерацията, която обеща да спре натурализирането на борци и да обърне внимание на младите. На световното първенство до 20 години в Самоков отборът не успя да стигне до медалите, но националният селекционер има надежди за бъдещето заради представянето им в други турнири.

"Има доста хубави деца и съм доволен от това, което видях в последните два или три месеца. Имахме отлично представяне на европейското първенство за кадети, където имахме европейски шампион в лицето на Станислав Иванов и второ място на Денис Лазаров на 130 кг. При юношите до 20 години имаме още две или три момчета със заложби, времето е пред тях, надявам се да се реализират. Убеден съм, че резултатите ще дойдат", продължи Добрев.

"Неприятно е (отсъствието на борците от ЦСКА - бел.авт.), най-вече за Кирил Милов. Той е знаменосецът на българската борба и трябваше да поведе останалите момчета на Световното първенство. За съжаление, той избра другата страна и ще пропусне турнира. И той е губещ, и българската борба е губеща. Той трябва да бъде пример за младите момчета с присъствието в залата, с начина на тренировки, с отношението си. Тези деца трябва да видят от някого и той беше човекът, който можеше да помогне", каза още националният селекционер.

#световно първенство по борба в Загреб 2025 г. #Стоян Добрев #Станка Златева

