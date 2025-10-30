Синер се класира за първи път в кариерата си за Топ 8 на Мастърса в Париж

Яник Синер се класира за четвъртфиналите на тенис турнира на твърда настилка от сериите Мастърс 1000 в Париж с награден фонд 6 128 940 евро.

Световният №2 победи Франсиско Серундоло със 7:5, 6:1. В равностойния първи сет италианецът постигна решителен пробив за 7:5. Втората част беше изцяло в полза на Синер, който не остави шансове за аржентинеца.

Носителят на четири титли от Големия шлем за първи път се класира за четвъртфиналите в Париж и запази шансове да се завърне на първото място в световната ранглиста.

"Два пъти бях с пробив напред в първия сет и не успях да се възползвам веднага. Поставих се в нелека ситуация. Щастлив съм от начина, по който приключих срещата. Това ми дава увереност преди двубоя утре. Надявам се да се възстановя физически, това е основният ми приоритет", заяви Синер след двубоя.

В спор за място на полуфиналите Яник Синер ще се изправи срещу Бен Шелтън.