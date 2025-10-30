Бублик изхвърли Фриц от Мастърса в Париж

Александър Бублик поднесе една от изненадите в днешния ден от Мастърса от Париж. Световният №16 победи със 7:6(5), 6:2 за по-малко от 90 минути №4 Тейлър Фриц и така го изхвърли от надпреварата във френската столица.

На четвъртфиналите представителят на Казахстан ще премери сили с друг по-високопоставен от него съперник - Алекс де Минор. Двамата имат четири предходни срещи като Бублик е спечелил последната, но и загубил първите три.

Световният №6 стигна до четвърфиналите след 6:2, 6:2 над високия руснак Карен Хачанов. С победата си австралиеца се класира за Финалите на ATP е Торино. Де Минор се присъединява към вече класираните Карлос Алкарас, Яник Синер, Александър Зверев, Новак Джокович, Тейлър Фриц и Бен Шелтън.