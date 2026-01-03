БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Квалификант застава на пътя на Григор Димитров в Бризбейн

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Най-добрият български тенисист ще открие участието си в началото на следващата седмица.

Григор Димитров
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Григор Димитров ще открие участието си срещу квалификант на турнира ATP 250 в Бризбейн. Това ще бъде първи мач през сезона за най-добрия български тенисист, който пропусна по-голямата част от миналия, тъй като претърпя операция на гръдния мускул.

Квалификациите ще се изиграят в два кръга (б.а. – събота и неделя), а хасковлията ще срещне своя съперник в понеделник или вторник на старта на един от турнирите, който се провежда на австралийска земя. Ако преодолее първия си съперник, Гришо ще срещне Денис Шаповалов. Подобно на българина, канадецът също ще спори с квалификант в първия кръг от надпреварата.

34-годишният тенисист е двукратен шампион в Бризбейн. Той ликува с титлата през 2017 и 2024 година, а само преди 12 месеца се пребори за място на полуфиналите.

Припомняме, че намиращият се на 44-то място в световната ранглиста се завърна на корта през октомври на Мастърса в Париж, но изигра само един мач, а впоследствие се отказа заради болки в рамото. По този начин Димитров сложи край на своя сезон, в който за последно игра през юли преди това.

#тенис турнир в Бризбейн 2026 # Григор Димитров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Тенис

Новак Джокович пропуска турнира в Аделаида
Новак Джокович пропуска турнира в Аделаида
Григор Димитров открива сезона в Бризбейн Григор Димитров открива сезона в Бризбейн
Чете се за: 01:37 мин.
Гърция се класира за четвъртфиналите на Юнайтед Къп Гърция се класира за четвъртфиналите на Юнайтед Къп
Чете се за: 04:40 мин.
Ясен е съставът на България за историческото домакинство срещу Белгия за Купа Дейвис Ясен е съставът на България за историческото домакинство срещу Белгия за Купа Дейвис
Чете се за: 01:42 мин.
Ема Наваро приключи за отрицателно време в Оукланд Ема Наваро приключи за отрицателно време в Оукланд
Чете се за: 01:25 мин.
САЩ продължава защита на титлата си на тенис турнира Юнайтед Къп САЩ продължава защита на титлата си на тенис турнира Юнайтед Къп
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден! Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ