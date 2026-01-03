Квалификант застава на пътя на Григор Димитров в Бризбейн

Григор Димитров ще открие участието си срещу квалификант на турнира ATP 250 в Бризбейн. Това ще бъде първи мач през сезона за най-добрия български тенисист, който пропусна по-голямата част от миналия, тъй като претърпя операция на гръдния мускул.

Квалификациите ще се изиграят в два кръга (б.а. – събота и неделя), а хасковлията ще срещне своя съперник в понеделник или вторник на старта на един от турнирите, който се провежда на австралийска земя. Ако преодолее първия си съперник, Гришо ще срещне Денис Шаповалов. Подобно на българина, канадецът също ще спори с квалификант в първия кръг от надпреварата.

34-годишният тенисист е двукратен шампион в Бризбейн. Той ликува с титлата през 2017 и 2024 година, а само преди 12 месеца се пребори за място на полуфиналите.

Припомняме, че намиращият се на 44-то място в световната ранглиста се завърна на корта през октомври на Мастърса в Париж, но изигра само един мач, а впоследствие се отказа заради болки в рамото. По този начин Димитров сложи край на своя сезон, в който за последно игра през юли преди това.