БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро...
Чете се за: 02:17 мин.
Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин: Какво си казаха...
Чете се за: 03:30 мин.
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване...
Чете се за: 00:57 мин.
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с...
Чете се за: 07:45 мин.
"20 години чакахме този момент": Големият...
Чете се за: 02:15 мин.
Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Шелтън се класира за Финалите на АТР за първи път

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Американецът ще дебютира на престижния шампионат след най-силния сезон в кариерата си.

бен шелтън класира втория полуфинал големия шлем път australian open
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Бен Шелтън официално си осигури място на финалите на ATP в Торино, след като се класира за четвъртфиналите на турнира в Париж, който е от категория Мастърс 1000.

Американецът ще дебютира на престижния шампионат след най-силния сезон в кариерата си, включващ полуфинал на турнир от Големия шлем и първа титла от сериите Мастърс 1000 сериите.
С класирането на Шелтън и Тейлър Фриц, за първи път от 2006 година насам двама американци ще участват в заключителния турнир на осемте най-добри в света.

Последният път това се случи с Джеймс Блейк и Анди Родик, като Блейк достигна до финала тогава.
24-годишният левичар започна 2025 година впечатляващо, стигайки до полуфинал на Australian Open, където беше спрян от бъдещия шампион Яник Синер.

През април той достигна финал в Мюнхен, а през юни влезе за първи път в Топ 10 на световната ранглиста.

Най-големият му успех обаче дойде през август, когато в Торонто спечели първата си Мастърс 1000 титла и стана най-младият американец с такъв успех от Анди Родик през 2004 г. в Маями.

Сега Шелтън се присъединява към вече класираните Карлос Алкарас, Яник Синер, Александър Зверев, Новак Джокович и Тейлър Фриц в групата на участниците в Nitto ATP Finals 2025.

#Мастърс 1000 в Париж 2025 #Бен Шелтън #Финали на АТР в Торино

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Напусна ни Иван Тенев
1
Напусна ни Иван Тенев
18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на 13 дни затвор
2
18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
3
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на международните ѝ активи
4
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на...
566 деца ще участват в 27-ото издание на най-старото състезание по плуване у нас "Замората"
5
566 деца ще участват в 27-ото издание на най-старото състезание по...
Обвинения за купен вот в Пазарджик: Пеевски показа снимки на Рашков от деня на вота
6
Обвинения за купен вот в Пазарджик: Пеевски показа снимки на Рашков...

Най-четени

Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
1
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: ATP

Оже-Алиасим продължава битката за място в Торино след нов обрат в Париж
Оже-Алиасим продължава битката за място в Торино след нов обрат в Париж
Шестият схемата Алекс де Минор продължава към третия кръг на тенис турнира от сериите "Мастърс 1000" в Париж Шестият схемата Алекс де Минор продължава към третия кръг на тенис турнира от сериите "Мастърс 1000" в Париж
Чете се за: 02:00 мин.
Григор Димитров е доволен от завръщането си на корта в Париж Григор Димитров е доволен от завръщането си на корта в Париж
Чете се за: 01:17 мин.
Безпроблемен успех за Яник Синер на старта на Мастърс турнира в Париж Безпроблемен успех за Яник Синер на старта на Мастърс турнира в Париж
Чете се за: 01:02 мин.
Шампионът Зверев се завърна в Париж с труден успех Шампионът Зверев се завърна в Париж с труден успех
Чете се за: 02:22 мин.
Григор Димитров прекрати участието си в Париж Григор Димитров прекрати участието си в Париж
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

"Лукойл" продава чуждестранните си активи на "Гънвор", рафинерията в Бургас е част от офертата за сделката
"Лукойл" продава чуждестранните си активи на...
Чете се за: 02:37 мин.
Икономика
Близки на убитото в мол момче протестираха в София Близки на убитото в мол момче протестираха в София
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро или 1213 лева След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро или 1213 лева
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Протест в "Люлин" заради кризата с боклука Протест в "Люлин" заради кризата с боклука
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
В памет на Иван Тенев: БНТ 1 ще излъчи "Вечният бохем"
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Шарката по животните: Земеделското министерство реши, че няма да...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Европейската централна банка остави непроменени лихвените проценти...
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Край на търговската война между САЩ и Китай
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ