Шелтън се класира за Финалите на АТР за първи път

Бен Шелтън официално си осигури място на финалите на ATP в Торино, след като се класира за четвъртфиналите на турнира в Париж, който е от категория Мастърс 1000.



Американецът ще дебютира на престижния шампионат след най-силния сезон в кариерата си, включващ полуфинал на турнир от Големия шлем и първа титла от сериите Мастърс 1000 сериите.

С класирането на Шелтън и Тейлър Фриц, за първи път от 2006 година насам двама американци ще участват в заключителния турнир на осемте най-добри в света.



Последният път това се случи с Джеймс Блейк и Анди Родик, като Блейк достигна до финала тогава.

24-годишният левичар започна 2025 година впечатляващо, стигайки до полуфинал на Australian Open, където беше спрян от бъдещия шампион Яник Синер.



През април той достигна финал в Мюнхен, а през юни влезе за първи път в Топ 10 на световната ранглиста.



Най-големият му успех обаче дойде през август, когато в Торонто спечели първата си Мастърс 1000 титла и стана най-младият американец с такъв успех от Анди Родик през 2004 г. в Маями.



Сега Шелтън се присъединява към вече класираните Карлос Алкарас, Яник Синер, Александър Зверев, Новак Джокович и Тейлър Фриц в групата на участниците в Nitto ATP Finals 2025.